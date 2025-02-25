حديثه مع جوارديولا فتح باب الوجع، رعب في ليفربول من انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتي

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول، جدلًا واسعًا بعد الحديث المطول الذي دار بينه وبين الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقب لقاء الفريقين مساء الأحد الماضي، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر سيتي بثنائية دون رد على ملعب الاتحاد معقل السيتي، في مواجهة سجل فيها النجم المصري هدفًا وصنع آخر.

حديث محمد صلاح مع جوارديولا يثير الجدل

وانتشر مقطع فيديو للنجم محمد صلاح وهو يتحدث مع بيب جوارديولا في النفق المؤدي إلى غرف الملابس لعدة دقائق، وانصرف بعدها اللاعب المصري مغادرًا إلى حافلة فريقه.

أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول رغم تألقه

وينتهي عقد محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وسط غموض شديد ينتاب مستقبل اللاعب صاحب الـ32 عامًا.

ويعيش صلاح حالة فنية رائعة في موسمه الحالي ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا.

وأثار ظهور صلاح مع جوارديولا التكهنات حول إمكانية رحيل اللاعب المصري إلى صفوف مانشستر سيتي، وهو ما يثير الرعب في أروقة ليفربول.

ضربة هجومية للريدز ليفربول

لا شك أن رحيل صلاح عن ليفربول سيكون ضربة قوية لهجوم الريدز، كما أنها ستكون نقطة مهمة لصالح مانشستر سيتي.

الحديث عن تأثير رحيل صلاح عن ليفربول يعكسه المعدل التهديفي الرائع الذي يقدمه اللاعب في المواسم الأخيرة.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وحفر اسمه بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وسجل النجم المصري 241 هدفًا بقميص ليفربول خلال 387 مباراة خاضها مع الفريق، كما قدم 109 تمريرات حاسمة.

وسيجد ليفربول معاناة في توفير بديل لصلاح، خاصة أن الفوارق كبيرة بين مستوى ومردود وفاعلية اللاعب المصري والبدائل المتاحة في صفوف الفريق سواء فيديريكو كييزا أو كودي جاكبو.

واعترف الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بتأثير صلاح في حديثه للموقع الرسمي لناديه، مؤكدًا أنه لا يجد كلمات لوصف مستوى صلاح وما يفعله مع الفريق.

وأضاف مدرب ليفربول: "الأرقام تتحدث عما يقدمه صلاح، أنا فخور بما يظهره اللاعب المصري".

نقطة تحول لصالح مانشستر سيتي

وسيكون انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتي نقطة تحول مهمة، لأنها صفقة لن تزيد فقط أسلحة السيتي بل ستضعف كثيرًا هجوم ليفربول.

امتلاك مانشستر سيتي الثنائي الأبرز في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي صلاح وإيرلينج هالاند سيكون نقطة مهمة وحاسمة في إعادة تطوير الفريق.

ورغم أن بيب جوارديولا يملك بالفعل أسلحة هجومية، خاصة في مركز الجناح الأيمن مثل سافينيو وبرناردو سيلفا، ولكن صلاح سيكون له تأثير كبير للغاية إذا واصل تألقه والحفاظ على مستواه.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين قبل لقاء ليفربول الأخير إن صلاح صنع التاريخ بالفعل وقدم مستويات رائعة منذ انضمامه إلى ليفربول.

خطوة لافتة وصفقة مدوية

بعد ظهور صلاح رفقة جوارديولا، بدأ الحديث عن تفاوض جديد لحسم بقاء اللاعب المصري مع الريدز من جانب إدارة ليفربول.

وكشفت شبكة TEAM TALK عن حدوث تطورات في ملف تجديد عقد محمد صلاح، كما أن هناك تقاربا لافت في الأفكار بين الطرفين.

وقال موقع fichajes ": "صلاح الآن أصبح قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع الريدز بعد أن عمل ليفربول بشكل مكثف لتجنب خروجه دون مقابل في نهاية الموسم، وكل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي".

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