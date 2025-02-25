الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون: التوصل إلى هدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع"

ترامب وماكرون، فيتو
ترامب وماكرون، فيتو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يتم التوصل إليه "خلال أسابيع".


وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قال ماكرون: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".

وتابع: "من الممكن على الأقل التوصل إلى هدنة والبدء في التفاوض من أجل السلام".

ويرى ماكرون أن هناك "تقدمًا جوهريًّا"، بعد مشاوراته مع ترامب بشأن حرب أوكرانيا، وقال عقب اجتماعهما إن هناك محادثات ملموسة حول خطة عمل لتحقيق سلام دائم تشارك فيه أوكرانيا.

وأضاف أنه تم أيضا مناقشة ضمانات أمنية من كل من الأوروبيين والولايات المتحدة.

كما رحب ماكرون برغبة ترامب في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت قريب.

 

ومساء أمس، قال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تريد التوصل إلى "اتفاق سريع" بشأن أوكرانيا مع ضمانات أمنية لكييف.


وأضاف ماكرون أن القوات "لن تكون موجودة بالضرورة على خط المواجهة.. لكنها ستكون موجودة كضامن".

وأشار ماكرون إلى أن أوروبا خصصت 138 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاطر واشنطن رغبتها في إنهاء الصراع بسرعة، لكنه يصر على أن اتفاق السلام يجب أن يتضمن ضمانات أمنية لكييف.


وأوضح ماكرون "في الماضي تحدثنا عن إمكانية إرسال قوات في سياق الحرب لخلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي. والآن نتحدث عن المستقبل بعد اتفاق السلام، بمجرد توقيع السلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي سنكون الضامنين له".


وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أوروبا "أدركت" أنها يجب أن تضمن أمنها. وبحسب قوله فإن أوروبا "مستعدة لفعل المزيد" في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقف اطلاق النار في اوكرانيا دونالد ترامب
ads

الأكثر قراءة

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة الإساءة لإحدى الشركات العربية بالقاهرة

محمد رمضان يدافع عن كولر بتصريح مسيء لمدربي الأهلي في الألفية الجديدة

بالأرقام، وزير المالية يزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

اسألوه هو، جليلة المغربية تثير الجدل بعلاقتها بتامر حسني بعد احتفالها بعيد الحب على أغانيه

ليفربول يقترب من اللقب بفوز هام على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

بعد قضية ريهام سعيد، اليوم، محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في سب منتجة فنية

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك ضد زد

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

منوعات

المزيد

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

تركيات يجهزن الكفتة في ساحات الحرم النبوي تثير جدلا على مواقع التواصل

عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة قط تعرض لحادث سيارة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية