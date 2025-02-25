ماكرون: التوصل إلى هدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يتم التوصل إليه "خلال أسابيع".



وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قال ماكرون: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا أعتقد أنه يمكن تحقيقه في الأسابيع المقبلة".

وتابع: "من الممكن على الأقل التوصل إلى هدنة والبدء في التفاوض من أجل السلام".

ويرى ماكرون أن هناك "تقدمًا جوهريًّا"، بعد مشاوراته مع ترامب بشأن حرب أوكرانيا، وقال عقب اجتماعهما إن هناك محادثات ملموسة حول خطة عمل لتحقيق سلام دائم تشارك فيه أوكرانيا.

وأضاف أنه تم أيضا مناقشة ضمانات أمنية من كل من الأوروبيين والولايات المتحدة.

كما رحب ماكرون برغبة ترامب في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت قريب.

ومساء أمس، قال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تريد التوصل إلى "اتفاق سريع" بشأن أوكرانيا مع ضمانات أمنية لكييف.



وأضاف ماكرون أن القوات "لن تكون موجودة بالضرورة على خط المواجهة.. لكنها ستكون موجودة كضامن".

وأشار ماكرون إلى أن أوروبا خصصت 138 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاطر واشنطن رغبتها في إنهاء الصراع بسرعة، لكنه يصر على أن اتفاق السلام يجب أن يتضمن ضمانات أمنية لكييف.



وأوضح ماكرون "في الماضي تحدثنا عن إمكانية إرسال قوات في سياق الحرب لخلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي. والآن نتحدث عن المستقبل بعد اتفاق السلام، بمجرد توقيع السلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي سنكون الضامنين له".



وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أوروبا "أدركت" أنها يجب أن تضمن أمنها. وبحسب قوله فإن أوروبا "مستعدة لفعل المزيد" في المستقبل.

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