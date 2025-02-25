مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها برشلونة مع أتلتيكو مدريد

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا.

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس مع أستون فيلا 9.30 مساء - بي إن سبورتس 2

برايتون مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3

وولفرهامبتون مع فولهام 9.30 مساء - بي إن سبورتس 5

تشيلسي مع ساوثهامبتون 10.15 مساء - بي إن سبورتس 1

كأس ملك إسبانيا

برشلونة مع أتلتيكو مدريد 10.30 مساء - SSC SPORT

كأس إيطاليا

إنتر ميلان مع لاتسيو 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

الدوري السعودي للمحترفين

الرائد مع الشباب 4.10 مساء - SSC SPORT

الهلال مع الخلود 5.30 مساء - SSC SPORT

الوحدة مع النصر 6 مساء - SSC SPORT

أهلي جدة مع القادسية 7.30 مساء - SSC SPORT

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