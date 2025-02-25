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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها برشلونة مع أتلتيكو مدريد

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا.

 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

كريستال بالاس مع أستون فيلا 9.30 مساء - بي إن سبورتس 2 

برايتون مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3 

وولفرهامبتون مع فولهام 9.30 مساء - بي إن سبورتس 5 

تشيلسي مع ساوثهامبتون 10.15 مساء - بي إن سبورتس 1 

 

كأس ملك إسبانيا 

برشلونة مع أتلتيكو مدريد 10.30 مساء - SSC SPORT 

كأس إيطاليا 

إنتر ميلان مع لاتسيو 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

الدوري السعودي للمحترفين 

الرائد مع الشباب 4.10 مساء - SSC SPORT 

الهلال مع الخلود 5.30 مساء - SSC SPORT 

الوحدة مع النصر 6 مساء - SSC SPORT 

أهلي جدة مع القادسية 7.30 مساء - SSC SPORT 

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برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا الدوري السعودي الدوري الانجليزي

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