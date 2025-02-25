مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها برشلونة مع أتلتيكو مدريد
تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي وكأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا.
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس مع أستون فيلا 9.30 مساء - بي إن سبورتس 2
برايتون مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3
وولفرهامبتون مع فولهام 9.30 مساء - بي إن سبورتس 5
تشيلسي مع ساوثهامبتون 10.15 مساء - بي إن سبورتس 1
كأس ملك إسبانيا
برشلونة مع أتلتيكو مدريد 10.30 مساء - SSC SPORT
كأس إيطاليا
إنتر ميلان مع لاتسيو 10 مساء - AD SPORTS Premium 1
الدوري السعودي للمحترفين
الرائد مع الشباب 4.10 مساء - SSC SPORT
الهلال مع الخلود 5.30 مساء - SSC SPORT
الوحدة مع النصر 6 مساء - SSC SPORT
أهلي جدة مع القادسية 7.30 مساء - SSC SPORT
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