إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

واجه الرئيس البولندي أندريه دودا هجومًا شديدًا بعد إهانته وتجاهله من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC).

واعتبر العديد من السياسيين في البولندا ما حدث من ترامب تجاه الرئيس البولندي “صفعة على الوجه” بسبب الانتظار الطويل والمحادثة القصيرة.

وقال النائب مارسين بوساكي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولندي، إن سوء التنظيم والافتقار إلى الاحترافية كانا واضحين في هذا اللقاء.

وأضاف على منصة إكس أن "فكرة لقاء دودا وترامب كانت جيدة، لكن كل شيء تم بطريقة خاطئة. الرئيس البولندي لم يعرض موقف بولندا، لا في مؤتمر CPAC ولا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب".

Президент Польши Анджей Дуда полтора часа ждал Дональда Трампа, чтобы поговорить с ним 10 минут.#Польша



@new_militarycolumnist pic.twitter.com/i9gQs242mi — Кореш (@korefankorefan) February 23, 2025

وقارن بوساكي لقاء ترامب بالرئيس البولندي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وقال إن رئيس الوزراء المجري حضر المؤتمر نفسه، استغل الفرصة لتقديم وجهات نظره المؤيدة لروسيا والمناهضة لأوروبا، بينما لم يظهر دودا أي موقف واضح.



وجرى لقاء قصير الذي لم يتجاوز 10 دقائق بين ترامب دودا على هامش مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في مركز جايلورد الوطني للمؤتمرات قرب واشنطن، حيث ناقش الطرفان الوجود العسكري الأمريكي في بولندا وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقًا لما صرح به دودا، وفق ما نشر موقع إيراكتيف.

وقال البيت الأبيض في منشور على منصة X: "في الكواليس خلال CPAC، التقى الرئيس ترامب بالرئيس البولندي أندريه دودا وأكد على تحالفنا الوثيق. كما أشاد الرئيس ترامب بالتزام بولندا بزيادة إنفاقها الدفاعي".

وعقب اللقاء، حاول دودا طمأنة الصحفيين قائلًا: "لا يوجد أي خوف من تقليص الوجود الأميركي في بولندا. ترامب قال إنه يتوقع زيادته بدلًا من ذلك".

من جهته، قال النائب الأوروبي كريستوف بريزا من حزب المنصة المدنية (Civic Platform) إن دودا ذهب إلى واشنطن كرئيس دولة، وليس كممثل لحزب القانون والعدالة (PiS)، الذي كان ينتمي إليه سابقًا، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي أن يُعامل بجدية أكبر وأن يكون اللقاء مخططًا له بشكل أفضل.

أما النائبة عن حزب اليسار الجديد جوانا شيرينج-فييلجوس، فرأت أن الاجتماع القصير قد يكون محرجًا لدودا، لكنه يبقى ذا قيمة نظرًا للوضع السياسي الحالي، داعية إلى تجنب التسرع في الحكم على نتائجه.

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك علق على الموضوع قائلًا: "لا يوجد شيء يدعو للضحك. يجب أن نكون جادين، لأن الوضع الأمني يزداد خطورة".

كما دافع وزير الدولة في مكتب الرئاسة البولندية، أندجيه ديرا، عن الاجتماع، معتبرًا أن قصر مدته لا يعني عدم الاحترام.

وقال في تصريح لقناة Polsat News: "الصديق لا يُهان... عندما تتحدث مع صديق، لا تحتاج لساعات طويلة من المفاوضات، بل تتحدث بشكل مباشر ومختصر".

كما انتقد ديرا رئيس الوزراء توسك، معتبرًا أن منشوراته حول الموضوع تحمل سخرية مبطنة، مضيفًا: "توسك يظهر دائمًا نزعته الحاقدة وعدم نضجه السياسي".

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