الثلاثاء 25 فبراير 2025
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صحة ومرأة

تحذير عاجل من تناول مسكن الإيبوبروفين، وهؤلاء ممنوعون منه

مسكن الإيبوبروفين،
مسكن الإيبوبروفين، فيتو

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS الأفراد الذين يعانون من بعض الأعراض من استخدام الإيبوبروفين.


مسكن الإيبوبروفين 

ويساعد الإيبوبروفين، وهو مسكن للألم يستخدم على نطاق واسع، في تقليل الالتهاب وتخفيف الآلام وخفض الحمى.

ومع ذلك، حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن بعض الأشخاص قد يعانون من ردود فعل سلبية تجاه الدواء، ونصحت هيئة الصحة هؤلاء الأفراد بالبحث عن خيارات بديلة لتسكين الآلام.

كما نصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأشخاص الذين يعانون من سيلان الأنف أو تفاعلات جلدية أو صفير بعد تناول الإيبوبروفين بالتوقف عن استخدامه على الفور والبحث عن خيارات بديلة لتخفيف الألم لأنه على الرغم من أن سيلان الأنف قد يبدو وكأنه عرض خفيف، إلا أنه قد يكون علامة مبكرة على حدوث رد فعل تحسسي للإيبوبروفين.

وينطبق الأمر نفسه على تفاعلات الجلد، لأي شيء من الطفح الجلدي أو الاحمرار أو الحكة يمكن أن يكون مؤشرًا على استجابة الجسم السلبية للدواء بحسب Times of india. 

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يشير الصفير أو صعوبة التنفس إلى رد فعل تحسسي شديد، وخاصة لدى الأفراد المصابين بالربو.
 

ويُنصح أي شخص يعاني من هذه الأعراض الثلاثة بعد تناول الإيبوبروفين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأسبرين أو النابروكسين، بالتوقف عن تناولها.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن الإيبوبروفين هو مسكن للألم يستخدم بشكل شائع لعلاج الآلام والأوجاع، بما في ذلك آلام الظهر وآلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان وأعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا أو فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما يعالج أيضًا الالتهابات مثل الالتواءات والإجهادات والألم الناتج عن التهاب المفاصل ويتوفر هذا الدواء على شكل أقراص وكبسولات وحبيبات وسائل. 

 

الفئات التي لا ينبغي لها تناول الإيبوبروفين؟

١- أي شخص يعاني من رد فعل تحسسي أو أعراض مثل الصفير أو سيلان الأنف أو تفاعلات جلدية بعد تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل نابروكسين


٢-النساء الحوامل

كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديه أي من المشكلات الطبية حتى يتمكنوا من ضمان سلامة الدواء

 


٣- إذا كنت قد عانيت من نزيف في المعدة أو ثقب (ثقب) في المعدة بسبب تناول أحد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية


٤-إذا كنت قد عانيت من ثقب (ثقب) في المعدة أو نزيف في المعدة أو قرحة في المعدة أكثر من مرة


٥-إذا كنت تعاني من مشكلة صحية تعني أن لديك فرصة متزايدة للنزيف


٦-إذا كنت تعاني من قصور حاد في القلب أو فشل كلوي حاد أو فشل كبدي حاد
 

٧- إذا كنت حاملًا أو تحاولين الحمل
 

٨- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الذي لا يمكن السيطرة عليه
 

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٩-  تعاني من أمراض القلب أو قصور القلب الخفيف إلى المتوسط ​​أو أصبت بسكتة دماغية من قبل
 

١٠-  مشاكل في الكلى أو الكبد
 

١١-  الربو أو حمى القش أو الحساسية
 

١٢-  مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي

١٣- الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة مع هذا الدواء.

 

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ارتفاع ضغط الدم NHS التهاب المفاصل الإيبوبروفين الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الطفح الجلدي فيروس كورونا

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