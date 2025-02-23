أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية: "أنا مهتمة بملف التصالح في مخالفات البناء وأتابع يوميا الحركة عبر الشاشة".

في موقف إنساني منه، قرر الفنان تامر حسني تحمل نفقات علاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا.

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، وذلك تيسيرا على المسافرين بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم وذلك اعتبارًا من ١ /٣ / ٢٠٢٥.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى يضمن أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين سيتم دون مراسم مهينة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد اليوم بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية.

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل المارد الأحمر أمام الزمالك بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن حركة حماس "ستدمَّر" إذا لم تطلق سراح كل الرهائن المتبقين في غزة، كما أدان مقتل ثلاثة أفراد من عائلة إسرائيلية كانوا محتجزين في القطاع.

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أهمية اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان لضمان صيام آمن وصحي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس السبت إن تلبية احتياجات القوات التي تقاتل في أوكرانيا وتعزيز القوات المسلحة هما من الأولويات الاستراتيجية المهمة لروسيا.

قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم الدفع بدبابات في عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وذلك لأول مرة منذ العام 2002.

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي: "الأهلي لم يستغل خوف الزمالك في أول 25 دقيقة من عمر المباراة، خاصة من انكماش الأبيض في خط دفاعه".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 9 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال ساعة ونصف الساعة.

واصل سعر الفراخ الارتفاع في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أفادت وسائل إعلام مغربية، بوفاة 5 أطفال جرّاء حريق اندلع في شقتهم، يعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف تُرك موصولا بالكهرباء.

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.

تحل اليوم ذكرى وفاة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، الذي حكم بين عامي 705 و715م، تاركًا بصمات عميقة في تاريخ الدولة الإسلامية.

قتل ضابط شرطة وأصيب خمسة آخرون على الأقل بالرصاص في حادث احتجاز رهائن بمستشفى في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا، وفقا لمسؤولين بالولاية.

يستعرض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقارير من اللجنة التشريعية بالمجلس عن عدد من الاتفاقيات الدولية لبيان عدم مخالفتها للدستور وإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.

أطلقت جماهير النادي الأهلي هاشتاج “المدرب الجبان”، تهاجم فيه المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعد تعادله أمام الزمالك 1-1 في مباراة القمة 129، التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز

ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أن أوكرانيا رفضت طلبا أمريكيا بإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 500 مليار دولار كجزء من صفقة لنقل عائدات إنتاج المعادن الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.