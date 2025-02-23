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رياضة

كولر يتصدر التريند بهاشتاج "المدرب الجبان" على منصة X

كولر، فيتو
كولر، فيتو

كولر، أطلقت جماهير النادي الأهلي هاشتاج “المدرب الجبان”، تهاجم فيه المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعد تعادله أمام الزمالك 1-1 في مباراة القمة 129، التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 

كولر يتصدر التريند بهاشتاج “المدرب الجبان”

وتصدر هاشتاج “المدرب الجبان” التريند على منصة X، تعبيرا من جماهير الأهلي عن غضبها الكبير ضد المدرب السويسري مارسيل كولر

وصبت جماهير النادي الأهلي غضبها على كولر، بعدما رأت أنه فرط في تحقيق فوز سهل على غريمه التقليدي الزمالك، بعدما دفع بتشكيل دفاعي، واحتفظ بلاعبين مؤثرين على دكة البدلاء مثل؛ وسام أبو علي وأشرف بن شرقي وكريم الدبيس.

تعادل مثير بين الأهلي والزمالك

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.


وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83  ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

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