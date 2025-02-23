كولر يتصدر التريند بهاشتاج "المدرب الجبان" على منصة X

كولر، أطلقت جماهير النادي الأهلي هاشتاج “المدرب الجبان”، تهاجم فيه المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعد تعادله أمام الزمالك 1-1 في مباراة القمة 129، التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز

كولر يتصدر التريند بهاشتاج “المدرب الجبان”

وتصدر هاشتاج “المدرب الجبان” التريند على منصة X، تعبيرا من جماهير الأهلي عن غضبها الكبير ضد المدرب السويسري مارسيل كولر

وصبت جماهير النادي الأهلي غضبها على كولر، بعدما رأت أنه فرط في تحقيق فوز سهل على غريمه التقليدي الزمالك، بعدما دفع بتشكيل دفاعي، واحتفظ بلاعبين مؤثرين على دكة البدلاء مثل؛ وسام أبو علي وأشرف بن شرقي وكريم الدبيس.

تعادل مثير بين الأهلي والزمالك

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.



وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.