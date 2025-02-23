الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

القوات الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية في ساعة ونصف

مسيرات أوكرانية،
مسيرات أوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت 9 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية خلال ساعة ونصف الساعة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من الساعة 20:50 إلى الساعة 22:25 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 9 مسيرات أوكرانية".

وأضاف البيان أن "6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ومسيرة واحدة بكل من مقاطعة أوريول وكورسك وشبه جزيرة القرم".

وكان  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال مساء أمس السبت إن تلبية احتياجات القوات التي تقاتل في أوكرانيا وتعزيز القوات المسلحة هما من الأولويات الاستراتيجية المهمة لروسيا.

وذكر بوتين في مقطع فيديو على قناة الكرملين بتطبيق "تليجرام": "اليوم، وفي سياق التغيرات السريعة في العالم، فإن مسارنا الاستراتيجي لتعزيز القوات المسلحة وتطويرها يظل دون تغيير".

وجاءت رسالة بوتين بمناسبة يوم المدافع عن أرض الآباء الذي يُحتفى خلاله بالقوات المسلحة سنويا في روسيا.

وأعلنت مصادر دبلوماسية أمس السبت أن الولايات المتحدة تريد أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة.

واقترحت واشنطن الجمعة بشكل مفاجئ نصا منافسا للنص الذي أعدته كييف مع الأوروبيين في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أن يطرح على الجمعية العامة الإثنين.

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