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خارج الحدود

مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

إطلاق نار بولاية
إطلاق نار بولاية بنسلفانيا، فيتو

قتل ضابط شرطة وأصيب خمسة آخرون على الأقل بالرصاص في حادث احتجاز رهائن بمستشفى في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا، وفقا لمسؤولين بالولاية.

ودخل المشتبه به، ديوجينيس أورتيز، إلى مستشفى في مقاطعة يورك، حاملا مسدسا وربطات بلاستيكية حوالي الساعة 10:30 صباحا، وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي إنه ذهب إلى وحدة العناية المركزة واحتجز العديد من موظفي المستشفى كرهائن.

وأطلق أورتيز النار على طبيب وممرضة وحارس بالمستشفى، وجميعهم الآن في حالة مستقرة، كما أوضح المسؤولون، أصيب ثلاثة ضباط شرطة بالرصاص أثناء الحادث وتوفي أحدهم.

وتم نقل الضابطين الآخرين إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة.

واستجابت أجهزة إنفاذ القانون من وكالات متعددة، للموقف، وحاول الضباط التفاوض مع أورتيز، لكنه خرج من وحدة العناية المركزة وهو يحمل أحد أفراد طاقم المستشفى تحت تهديد السلاح، وكانت يداه مقيدتين برباطات بلاستيكية.

وقال المدعي العام لمقاطعة يورك، تيم باركر في بيان: "لم يكن أمام الضباط أي سبيل للتفاوض، لقد أطلقوا النار، مما أسفر عن مقتل أورتيز ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

وأضاف: "بعد مراجعة لقطات المراقبة وأقوال الشهود، من الواضح تماما ولا شك أن الضباط تصرفوا بشكل قانوني في استخدام القوة المميتة".

وقالت قناة "abcnews" إن السلطات تجري تحقيقا في الحادث. ولم تعرف بعد دوافع الجريمة.

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ولاية بنسلفانيا مقاطعة يورك

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