مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

قتل ضابط شرطة وأصيب خمسة آخرون على الأقل بالرصاص في حادث احتجاز رهائن بمستشفى في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا، وفقا لمسؤولين بالولاية.

ودخل المشتبه به، ديوجينيس أورتيز، إلى مستشفى في مقاطعة يورك، حاملا مسدسا وربطات بلاستيكية حوالي الساعة 10:30 صباحا، وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي إنه ذهب إلى وحدة العناية المركزة واحتجز العديد من موظفي المستشفى كرهائن.

Officer Killed After Unidentified Hostages At #Pennsylvania Hospital



A man armed with a pistol and carrying zip ties entered a Pennsylvania hospital’s intensive care unit Saturday and took staff members hostage before he was killed by police in a shootout that also left pic.twitter.com/qSz0cArKzi February 23, 2025

وأطلق أورتيز النار على طبيب وممرضة وحارس بالمستشفى، وجميعهم الآن في حالة مستقرة، كما أوضح المسؤولون، أصيب ثلاثة ضباط شرطة بالرصاص أثناء الحادث وتوفي أحدهم.

وتم نقل الضابطين الآخرين إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة.

🚨 Tragic Shooting at UPMC Memorial Hospital, Pennsylvania 🚨

York, Pennsylvania – A deadly shooting at UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township on Saturday morning left one police officer dead and three others injured.

At 10:44 AM local time, suspect John David Ramsey… pic.twitter.com/aCaPq8E7Pi — Benefit News (@BenefitNews24) February 23, 2025

واستجابت أجهزة إنفاذ القانون من وكالات متعددة، للموقف، وحاول الضباط التفاوض مع أورتيز، لكنه خرج من وحدة العناية المركزة وهو يحمل أحد أفراد طاقم المستشفى تحت تهديد السلاح، وكانت يداه مقيدتين برباطات بلاستيكية.

وقال المدعي العام لمقاطعة يورك، تيم باركر في بيان: "لم يكن أمام الضباط أي سبيل للتفاوض، لقد أطلقوا النار، مما أسفر عن مقتل أورتيز ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

وأضاف: "بعد مراجعة لقطات المراقبة وأقوال الشهود، من الواضح تماما ولا شك أن الضباط تصرفوا بشكل قانوني في استخدام القوة المميتة".

وقالت قناة "abcnews" إن السلطات تجري تحقيقا في الحادث. ولم تعرف بعد دوافع الجريمة.

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