مكتب نتنياهو: تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لهذا السبب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى يضمن أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين سيتم دون مراسم مهينة.

وأفادت وسائل إعلام بأن قوات الاحتلال عادت إلى داخل سجن عوفر وأغلقت البوابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن اجتماع المشاورات الأمنية سيتخذ قرارات بشأن الأسبوع المقبل واستمرار وقف إطلاق النار.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المشاورات تبحث التزام إسرائيل بالاتفاق قبل دفعة يوم الخميس، وإعادة جثامين 4 محتجزين والانسحاب من محور فيلادلفيا".

وتريد إسرائيل تقديم موعد تسليم جثامين المحتجزين قبل الخميس المقبل، ومن بين خيارات إسرائيل للرد على أزمة شيري بيباس، اتخاذ موقف بشأن إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة، بحسب ما نقله الإعلام العبري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول كبير أن "المشاورات تهدف إلى بحث كيفية الحفاظ على زخم عملية إعادة المحتجزين، وأن من المقترحات في الحوار مع واشنطن تمديد وقف إطلاق النار لإطلاق مزيد من الأسرى".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن "تل أبيب تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة التبادل، ردا على إرسال حماس جثة فلسطينية مكان شيري بيباس".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، إلى أن "تل أبيب تدرس مجموعة من الخيارات لمعاقبة حماس على الخطأ في تسليم شيري بيباس".

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن "تل أبيب تريد تقديم موعد تسليم جثامين المخطوفين قبل الخميس المقبل، كما أن هذا المطلب يجري بحثه في اجتماع نتنياهو مع رؤساء الأجهزة الأمنية، ويأتي بعد تأخير حماس إعادة جثمان شيري بيباس".

وكان من المنتظر أن يبدأ الإفراج عن حوالي 600 أسير فلسطيني عصر أمس السبت، لكن الإعلام الإسرائيلي أفاد بأن تل أبيب أخرت العملية إلى ما بعد اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن الإجراءات قد تبدأ عند منتصف الليل.

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