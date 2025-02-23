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خارج الحدود

في يوم المُدافع عن أرض الآباء، بوتين يوجه رسالة خاصة للجيش الروسي

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس السبت إن تلبية احتياجات القوات التي تقاتل في أوكرانيا وتعزيز القوات المسلحة هما من الأولويات الاستراتيجية المهمة لروسيا.


وذكر بوتين في مقطع فيديو على قناة الكرملين بتطبيق "تليجرام": "اليوم، وفي سياق التغيرات السريعة في العالم، فإن مسارنا الاستراتيجي لتعزيز القوات المسلحة وتطويرها يظل دون تغيير".

وجاءت رسالة بوتين بمناسبة يوم المدافع عن أرض الآباء الذي يُحتفى خلاله بالقوات المسلحة سنويا في روسيا.

وأعلنت مصادر دبلوماسية أمس السبت أن الولايات المتحدة تريد أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة.

واقترحت واشنطن الجمعة بشكل مفاجئ نصا منافسا للنص الذي أعدته كييف مع الأوروبيين في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أن يطرح على الجمعية العامة الإثنين.

 

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا يوم المدافع عن أرض الآباء روسيا

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