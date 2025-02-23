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نصائح غذائية لصيام صحي في رمضان من المركز القومي للبحوث

نصائح غذائية لصيام
نصائح غذائية لصيام صحي في رمضان، فيتو
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أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أهمية اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان لضمان صيام آمن وصحي. 

وأوضح أن بدء الإفطار بالماء العادي دون ثلج هو الخيار الأفضل، إذ يساعد على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام، بينما قد يسبب الماء البارد انقباض الأوعية الدموية الدقيقة في المعدة، مما يؤدي إلى عسر الهضم.

وأضاف حسونة أن تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة أو التمر، سواء ثلاث تمرات أو منقوع التمر في الماء أو الحليب، يُعد خيارًا مثاليًا لاحتوائه على البروتين والألياف والحديد، إضافةً إلى الكالسيوم المفيد لصحة العظام، كما ينصح ببدء الإفطار بتناول طبق شوربة دافئ لتنشيط المعدة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

وجبة الإفطار الصحية

وأشار الدكتور حسونة إلى أن وجبة الإفطار المثالية يجب أن تتضمن السلطات واللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج منزوع الجلد أو السمك المشوي أو المطهي في الفرن، مع كمية معتدلة من الكربوهيدرات، مثل ست ملاعق من الأرز أو المكرونة أو قطعة خبز. 

كما شدد على أهمية تجنب الأطعمة المقلية والدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، ونصح بتناول الطعام ببطء لتسهيل عملية الهضم.

الفترة بين الإفطار والسحور

وأكد ضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل الخيار والخس والكنتالوب والفراولة، لتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء.

وجبة السحور المثالية

وفيما يتعلق بالسحور، أوصى حسونة بتأخيره قدر الإمكان للحفاظ على ترطيب الجسم ومدّه بالطاقة حتى موعد الإفطار. 

وأشار إلى أن الخضروات الطازجة تعد خيارًا مثاليًا لأنها تقلل الشعور بالعطش، إلى جانب البقوليات مثل الفول المدمس، والجبن قليل الملح، والبيض المسلوق. كما أكد على أهمية تناول الزبادي أو اللبن الرائب، لدوره في ترطيب الجسم وتوفير البروتين والكالسيوم بطريقة سهلة الهضم.

واختتم حسونة نصائحه بالتأكيد على ضرورة تجنب المقليات، والتونة، والبسطرمة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الملح والتوابل، والابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية، لأنها تزيد من إدرار البول وتؤدي إلى الشعور بالعطش والجفاف.

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