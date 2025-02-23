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ثقافة وفنون

تامر حسني يعلن تحمله نفقات علاج لاعب الزمالك إبراهيم شيكا

تامر حسني وإبراهيم
تامر حسني وإبراهيم شيكا، فيتو

إبراهيم شيكا، في موقف إنساني منه، قرر الفنان تامر حسني تحمل نفقات علاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا.

وكتب تامر حسني على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: “يا إبراهيم يا حبيبي دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير، وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك إن صوتك يوصله، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه”.


وأضاف حسني: "يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".


الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك

 

وكانت هبة تركى زوجة إبراهيم شيكا لاعب فريق الزمالك والمصاب بالسرطان قد كشفت عن تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة.

 

وقالت هبة تركى، فى تصريحات صحفية، إن شيكا سيتوجه إلى المستشفى اليوم لعمل مسح ذرى، حيث إنه يتواجد فى المنزل ويتوجه المستشفى لعمل الفحوصات فى وقتها بسبب المصروفات المالية التى لا يقدر على تحملها، وعدم تكفل أى جهة بعلاجه.

وأضافت: "حالته خلاص فى إيد ربنا هيقعد فى المستشفى ليه".

وكشفت أن كل ما عُرض عليهم هو أن يتم علاجه فى أحد المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عرض من مسئولى نادى الزمالك مبلغ 3 آلاف جنيه فقط مساهمة فى العلاج وليس راتبا، وهو ما تم رفضه، حيث إنه ضئيل جدا ولن يكفى كل هذه المصروفات.

وتابعت زوجة اللاعب: إن المرض تفشى فى جسد زوجي، وخضع لعملية تغيير مسار، بالإضافة إلى أنه لا يتناول الطعام نظرا لعدم قدرته.

وعن الفيديو المنتشر لها مع شيكا خلال الساعات الماضية قالت إنه كان فى وعيه، ولكن أغلب الوقت طوال اليوم يكون راقدا غير قادر على الحركة أو الكلام.

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