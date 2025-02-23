هشام حنفي يفتح النار على كولر: خيب آمال جماهير الأهلي في القمة ويفتقد للابتكار

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل المارد الأحمر أمام الزمالك بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات تليفزيونية: "كولر خيب آمال جماهير الأهلي في القمة، ويفتقد للابتكار كما أنه اعتمد على أكرم توفيق وكوكا من أجل التأمين الدفاعي وهذا كان خطأ كبيرا".

وأضاف: "الأهلي يجب أن يفوز في أي مباراة لأنه يمتلك قائمة مليئة بالنجوم وكان قادرًا على الفوز ضد الزمالك بنتيجة كبيرة ومن وجهة نظري نتيجة القمة عادلة".

واختتم حديثه قائلًا: "دونجا قدم مباراة ضعيفة فنيا عكس محمد شحاتة الذي ظهر بشكل ممتاز، ومن وجهة نظري بيسيرو مدرب كبير وتصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة موفقة".

مباراة الأهلي والزمالك

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

الأهلي ضد الزمالك

وكاد الأهلي يفتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصدى لها محمد عواد والعارضة بعدها حاول الزمالك التسجيل عن طريق عرضية من عبد الله السعيد ولكن لم ينجح.

وحصل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك على كارت أصفر قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على أحمد رضا لاعب الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لفرصة هدف محقق من ضربة رأسية لدونجا.

رد عليه حسين الشحات بهجمة خطيرة وكرة عرضية لم يستغلها زميله محمد عبد الله.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 28 نقطة.

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