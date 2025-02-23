تعليق مفاجئ لـ سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الزمالك مع الأهلي (فيديو)

قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي: "الأهلي لم يستغل خوف الزمالك في أول 25 دقيقة من عمر المباراة، خاصة من انكماش الأبيض في خط دفاعه".

هل للزمالك ركلة جزاء أمام الأهلي؟ سيد عبد الحفيظ يعلق

وبسؤال عمرو أديب له بشأن أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي، علق سيد عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "البنالتي كان يتحسب لو أي حكم مصري موجود، الأهلي في مباريات الزمالك بتحكيم إبراهيم نور الدين ومحمد عادل ومحمود البنا، بيتحسب عليه ضربات جزاء علطول، والحمد لله إنهم حكام أجانب، بس مفيهاش بنالتي لإنه احتكاك طبيعي".

الخطر على الزمالك بعد التعادل مع الأهلي

وتابع: "الزمالك فرحان جدا ومبسوط من التعادل مع الأهلي وده هيبقى خطر على الزمالك، لإنه متأخر والمفترض يبحث عن الفوز مش يفرح بالنقطة".



تعادل مثير بين الأهلي والزمالك

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.



وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

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