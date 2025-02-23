الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تجدد تهديدها لـ حماس لهذا السبب

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن حركة حماس "ستدمَّر" إذا لم تطلق سراح كل الرهائن المتبقين في غزة، كما أدان مقتل ثلاثة أفراد من عائلة إسرائيلية كانوا محتجزين في القطاع.


وقال روبيو عبر منصة إكس: إن "معاملة حماس للرهائن، بما في ذلك قتلها الوحشي لعائلة بيباس، توضح بشكل أكبر همجيتها وهي سبب آخر يجعلنا نقول إن هؤلاء يجب أن يطلقوا سراح جميع الرهائن على الفور أو سيتم تدميرهم".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة الأحد أن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيتأجل حتى تُنهي حماس "المراسم المهينة" التي تُقيمها أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأنه "في ضوء الانتهاكات المتكررة لحماس، خصوصا المراسم المهينة التي تحط من كرامة رهائننا، والاستخدام الساخر للرهائن لأغراض دعائية، تقرر تأجيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذي كان مخططا له أمس (السبت) حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التالين، من دون مراسم مهينة".

ونظمت حماس الخميس مراسم لتسليم جثامين رهائن في توابيت، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من الأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي الرهائن غزة سراح جميع الرهائن إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين حركة حماس

مواد متعلقة

أوكرانيا ترفض طلب واشنطن بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار

وزير خارجية إسرائيل: سنبدأ مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق الرهائن

فرق الصليب الأحمر تتوجه إلى مكان تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة في غزة

ترامب: إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن ظهر السبت سأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار بغزة وتفتح أبواب الجحيم

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة سارة بشأن الأحوزة العمرانية للقرى

تعليق مفاجئ لـ سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الزمالك مع الأهلي (فيديو)

عمرو أديب يكشف سر تعويذة سيد عبد الحفيظ وتحطيم أسطورة الأهلي (فيديو)

تامر حسني يعلن تحمله نفقات علاج لاعب الزمالك إبراهيم شيكا

عمالقة القراء يجتمعون، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

ميلشيا الانقلاب توقع على ميثاق حكومة موازية للسودان

وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء

أمريكا تجدد تهديدها لـ حماس لهذا السبب

منوعات

المزيد

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية