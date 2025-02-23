وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء

قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية: "أنا مهتمة بملف التصالح في مخالفات البناء وأتابع يوميا الحركة عبر الشاشة".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أبحث خلال جولاتي لمراكز التكنولوجية عن متابعة حركة التصالح في مخالفات البناء والأسباب التي تؤخر حركة التصالح.



إقناع المواطنين بالتصالح في مخالفات البناء

ولفتت: نحاول إقناع المواطنين بأن هناك فرصة للحفاظ على الممتلكات وجعل البيت له قيمة بوجود الرخصة، في ظل قانون التصالح بمخالفات البناء والذي يعتبر لفترة استثنائية، وقمنا مؤخرا بتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء، وهناك حوكمة بالمنظومة.



وأشارت: 3 ملايين و100 ألف طلب تم الانتهاء من 700 ألف وكان يتبقى 2 مليون و400 ألف طلب، وبعد التسهيلات الأخيرة في ملف التصالح بمخالفات البناء تم التصالح في العديد من الطلبات، منذ مايو الماضي وحتى الآن هناك أعداد كبيرة حصلت على نموذج 8 للتصالح على المخالفة البنائية وفقا للقانون الجديد.



مدة انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكدت: أمامنا أقل من عامين على الانتهاء من قانون التصالح بمخالفات البناء وبعدها سنلجأ للقانون القديم الذي يتضمن إما الغرامة أو الحبس أو الإزالة وبالتالي، نناشد المواطنين التقدم للتصالح على أي مخالفة من خلال تقديم سند الملكية والسلامة الإنشائية.



العودة للقانون القديم في مخالفات البناء

وأكدت: سنقوم بعمل تقديم في قانون التصالح بمخالفات البناء الجديدة من خلال مجلس النواب يتيح السماح للناس التي قامت بالتصالح على المخالفة باستكمال الإنشاءات بعد الأعمدة.



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