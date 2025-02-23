الأحد 23 فبراير 2025
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سياسة

النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ويحيل 4 اتفاقيات للجان المختصة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستعرض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقارير من اللجنة التشريعية بالمجلس عن عدد من الاتفاقيات الدولية لبيان عدم مخالفتها للدستور وإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.


مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بمجلس النواب 

وتتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المقرر إحالتها إلى اللجان المختصة ما يلي:

 

1.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.

 

تمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات

 

2.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.

منحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

3.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.

 مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي دار الأوبرا

4.  طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.

 

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا. 

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 

ويواصل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465  إلى 541.

 

ويمثل الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

الإجراءات الجنائية يواكب ملف حقوق الإنسان

كما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

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