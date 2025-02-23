الأحد 23 فبراير 2025
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منوعات

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أفادت وسائل إعلام مغربية، بوفاة 5 أطفال جرّاء حريق اندلع في شقتهم، يعتقد أن سببه انفجار شاحن هاتف تُرك موصولا بالكهرباء.


ووفق مواقع إعلامية مغربية، فإن الحريق اندلع في شقة بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط.

وأشارت الموقع إلى أن أعمار الأطفال الذين توفوا بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف، تتراوح بين 3 و12 سنة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بالحريق والمسؤولين عنه.

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اطفال انفجار شاحن هاتف الكهرباء ألسنة اللهب والدخان

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