أخبار الفن اليوم أبرزها: طرح البرومو الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه.. وهذه قائمة مسلسلات ON في رمضان

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح برومو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، والذي يعرض في موسم دراما رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “قلبي ومفتاحه” بطولة النجم آسر ياسين والفنانة مي عز الدين، البرومو الرسمي للعمل، المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

طرحت قناة الحياة بوسترات المسلسلات التي ستعرضها القناة عبر شاشتها خلال شهر رمضان.

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن المخرج كرم مطاوع أعطاها دور بطولة مسرحية في المسرح القومي، ونجحت هذه المسرحية بصورة كبيرة، واستمر العرض لمدة 8 أشهر.

طرحت قناة ON بوسترات مسلسلات رمضان، التي تعرضها القناة عبر شاشتها خلال الشهر الكريم.

احتفلت المطربة حنان ماضي، بعودتها للساحة الغنائية بأغنيتها الجديدة كسبنا مشاعرنا والتي طرحتها منذ أيام علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي.

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، باللواء هشام شعراوي، رئيس مجلس إدارة شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنتاج المستنسخات الفنية والتراثية، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الفني والتاريخي المصري ونشره على نطاق أوسع.

استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة "ON"، الفنانة روجينا، بطلة مسلسل "حسبة عمري" المقرر عرضه على "ON" خلال شهر رمضان المبارك.

انطلق منذ قليل حفل النجم تامر عاشور في المملكة العربية السعودية ورفع الحفل شعار كامل العدد.

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