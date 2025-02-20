الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

حنان ماضي تحتفل بأغنيتها الجديدة كسبنا مشاعرنا (فيديو)

حنان ماضي، فيتو
حنان ماضي، فيتو

احتفلت المطربة حنان ماضي، بعودتها للساحة الغنائية بأغنيتها الجديدة كسبنا مشاعرنا والتي طرحتها منذ أيام علي موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي.

أغنية حنان ماضي الجديدة 

ونشرت  حنان ماضي عدد من مقاطع الفيديو من احتفالها بأغنية كسبنا مشاعرنا وسط صناع الأغنية، وذلك عبر حسابها الشخصي علي انستجرام.

https://www.instagram.com/p/DGRP95Fu7F7/?igsh=OHc2bnYxeGkwbnc1

وعلقت حنان علي الفيديو قائلة:" من احتفال اليوم بنجاح أغنية كسبنا مشاعرنا كان يوم لطيف جدا وبجد اتبسط جدا وشكرا لكل الموجدين 

الفنانة  حنان ماضي تخرجت في المعهد العالي للكونسرفتوار قسم الكمان، وكان الغناء هوايتها  منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى  من خلال تتر مسلسل اللقاء الثاني للموسيقار عمر خيرت، وشاركها الغناء الفنان علي الحجار.

الفنانة حنان ماضي، فيتو 

وأصدرت أول ألبوم لها "عصفور المطر" وحقق شهرة كبيرة، كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة الذي كان ينتظره عشاق الطرب، وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذي وضع ألحان معظم أعمالها.

 

وجذب دفء صوتها عمالقة الكُتاب والشعراء ليتعاونوا معها، وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها "شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.

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أغنية حنان ماضي الجديدة المطربة حنان ماضي حنان ماضي أغنية حنان ماضي

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