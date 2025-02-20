سميرة عبدالعزيز: أتجنب السياسة ووافقت على عضوية مجلس الشيوخ لهذا السبب (فيديو)

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن المخرج كرم مطاوع أعطاها دور بطولة مسرحية في المسرح القومي، ونجحت هذه المسرحية بصورة كبيرة، واستمر العرض لمدة 8 أشهر.

لقب سميرة عبد العزيز بسبب أدوارها الفنية

وأضافت، أنها سُميت فنيًا بأم العظماء بسبب تقديم دور أم الإمام الشعراوي، وأم الفنانة أم كلثوم، وأم الكثير من العظماء، وهذا كان فضل من الله عز وجل، مشيرة إلى أنها مُعتزة بكافة الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية.

رفض تقديم أم لشخص بلطجي

وأشارت خلال لقائها ببرنامج “حوار” الذي تقدمه الإعلامية شيماء الكومي بقناة “الشمس” إلى أنها رفضت تقديم دور أم أحد الفنانين؛ الذي يُجسد شخصية بلطجي في أحد المسلسلات، قائلة: "أنا سُميت بأم العظماء، فلن أقدم دور أم بلطجي، أنا عايزة أحافظ على مسيرتي الفنية".

إتقان اللهجة الصعيدية

وأكدت أنها من محافظة الإسكندرية، ورغم ذلك أتقنت اللهجة الصعيدية من خلال الدراسة على يد أحد المتخصصين، ولذلك قدمت الكثير من الأدوار الصعيدية بصورة جيدة.

ولفتت إلى أنها كانت تتجنب السياسة، ولذلك استغربت من خبر تعيينها في مجلس الشيوخ، ووافقت على هذا القرار عندما علمت بأنه صادر من رئيس الجمهورية.

وأضافت، أنها اعترضت بقوة على حديث أحد النواب في مجلس الشيوخ الذي طالب بإغلاق قصور الثقافة بحجة أنها لا تفعل شيئا، وطالبت بزيادة قصور الثقافة، لأنها أحد الأدوات لنشر الفن والثقافة بين الشباب.

ولفتت إلى أنها دخلت الفن من خلال مسرح الجامعة، وحصلت على جائزة من الرئيس جمال عبد الناصر، بسبب المشاركة في مسرحية عُرضت في الجامعة، مشيرة إلى أنها عندما تسلمت الجائزة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت معتزة جدًا برؤيته.

وأشارت إلى أن والدها عندما وجدها تُقدر من الدولة بسبب التمثيل طالبها بالانتهاء من الدراسة في كلية التجارة، ومن ثم الاهتمام بالتمثيل، وقامت بهذا الأمر بالفعل.

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