شاهد، بوسترات مسلسلات قناة الحياة في رمضان

طرحت قناة الحياة بوسترات المسلسلات التي ستعرضها القناة عبر شاشتها خلال شهر رمضان.

وتعرض القناة مسلسلات: فهد البطل لـ أحمد العوضي، وحكيم باشا لـ مصطفى شعبان، وأثينا لـ ريهام حجاج، ومسلسل ظلم المصطبة.

مسلسلات قناة ON في رمضان

كانت الشركة المتحدة طرحت أيضا بوسترات مسلسلات قناة ON في شهر رمضان.

وتعرض قناة ON عبر شاشتها في رمضان مسلسلات: الغاوي للنجم أحمد مكي، وفهد البطل لـ أحمد العوضي، وجودر 2 لـ ياسر جلال، ومسلسل قهوة المحطة، ومسلسل النص لـ أحمد أمين، ومسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم، ومسلسل عقبال عندكوا، ومسلسل كامل العدد، ومسلسل الأميرة.

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