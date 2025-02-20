البرومو الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه في رمضان (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “قلبي ومفتاحه” بطولة النجم آسر ياسين والفنانة مي عز الدين، البرومو الرسمي للعمل، المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

البوستر الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه

وسبق وأن طرحت الشركة البوستر الذي تصدر فيه كل من؛ النجم آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، والفنان دياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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