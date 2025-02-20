شاهد، بوسترات مسلسلات رمضان على شاشة قناة ON

طرحت قناة ON بوسترات مسلسلات رمضان، التي تعرضها القناة عبر شاشتها خلال الشهر الكريم.

وطرحت القناة بوستر مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكي، وفهد البطل لـ أحمد العوضي، وجودر 2 لـ ياسر جلال.

كما طرحت بوستر مسلسل قهوة المحطة، وبوستر مسلسل النص لـ أحمد أمين، وبوستر مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم، ومسلسل عقبال عندكوا، ومسلسل كامل العدد، ومسلسل الأميرة.

وتعرض قناة ON باقة مميزة ومتنوعة من الأعمال الدرامية لكوكبة من النجوم خلال شهر رمضان 2025.

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