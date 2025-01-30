الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

سميرة عبد العزيز تكشف عن موقف مؤثر لها مع فاتن حمامة (فيديو)

الفنانة فاتن حمامة،
الفنانة فاتن حمامة، فيتو

سميرة عبد العزيز، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "خلال مسيرتي الفنية كنت حريصة على تقديم كوميديا الموقف مع الالتزام بالنص وعدم الارتجال".

 

قصة سميرة عبد العزيز مع فاتن حمامة

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": "دوري مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمت، أعتبره نقطة تحول في مشواري الفني".

 

إعجاب سميرة عبد العزيز بفاتن حمامة 

ولفتت: "كنت سعيدة جدا بالعمل مع الفنانة فاتن حمامة، لإني طول عمري معجبة بها وأشاهد كل أعمالها ورأيتها نموذجا للفنانة التي تقدم أعمال جميلة، هي كانت بالنسبة لي نموذجا فنيا".

 

وأشارت: "لما اشتغلت مع فاتن حمامة أخبرتها إني حريصة على مشاهدة كل أعمالها فكانت سعيدة بذلك، ولما اشتغلنا مع بعض قالت لي انتي ممثلة هايلة لي مانتشرتيش أوي فقلت لها إني باختار الأدوار وثقافتي لا تسمح لي تجسيد أي دور، فاحترمت رأيي".

 

دعاء فاتن حمامة 

وواصلت: "لما خلصنا مسلسل ضمير أبلة حكمت، قلت لفاتن حمامة يارب نتقابل تاني قالت لي يعني مش هاشوفك وراحت كاتبة لي عنوان بيتها وكل تليفوناتها ومنها تليفون الطباخة والسائق، ودعت وقتها يارب نفضل مع بعض علطول".
 

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