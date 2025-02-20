روجينا تكشف تفاصيل دورها في "حسبة عمري" خلال شهر رمضان

استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة "ON"، الفنانة روجينا، بطلة مسلسل "حسبة عمري" المقرر عرضه على "ON" خلال شهر رمضان المبارك.

قالت روجينا إنها تجسد شخصية "هند" في المسلسل وهي شخصية بها كل المتناقضات في الحياة وصوتها عالي و"مبتعرفش تسكت"، مضيفة أن: "المسلسل لايت ودمه خفيف ويجنن وهتحبوا المشكلة من لذاذة الشخصيات".

برنامج شنطة رمضان

وتقوم فكرة البرنامج على تقديم "شنطة رمضان" إلى الضيوف ويكون بها بعض الرموز التي يتم تقديمها في المسلسل، حيث شهدت الحلقة تقديم "الشنطة" وبها دلالات من المسلسل مثل "قناع صارخ"، وكارت "حقوق المرأة"، والذي علقت عليه روجينا بالقول إنه لا يوجد مسلسل قامت بعمله إلا ويناقش شيء يخص حقوق المرأة.

كما كانت شنطة رمضان بها صورة لروجينا منذ 20 سنة، وعلقت الفنانة عليها بالقول: علاقتي بأشرف زكي لها أكثر من 20 سنة"، وكذلك "ساعة الرمل" وهي دلالة على نهاية الزمن بعد حياة حافلة.

كما قالت روجينا إن أكثر شيء يضايقها هو عدم الالتزام في المواعيد، وذلك لأنها تريد عمل كل شيء بشكل منضبط.

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