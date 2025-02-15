أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لم تشهده منذ 64 عاما، خبير يكشف مصير سد النهضة بعد تعرض إثيوبيا لزلزال قوي

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على الزلزال القوي الذي ضرب إثيوبيا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة لم يشهدها الطقس منذ فترة، حيث يخلو طقس اليوم السبت 15 فبراير 2025 من أي ظواهر جوية مقلقة باستثناء شبورة مائية صباحية غير كثيفة.

زلزال بقوة 6 درجات يضرب إثيوبيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة على بعد 6 كيلومترات شمال شمال شرق مدينة ميتاهارا في إثيوبيا، وذلك في الساعة 20:28:23 بتوقيت جرينتش يوم (الجمعة)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

عروض خليجية وتعثر مفاوضات، ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن زيزو

كشف أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة، لكن أولويته هي البقاء في الزمالك.

الجيش الأمريكي يوقف تجنيد المتحولين جنسيا بقرار فوري

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه لن يقبل بعد الآن المتحولين جنسيًا في الخدمة العسكرية، كما سيتوقف عن إجراء أو دعم أي عمليات تغيير الجنس للجنود.

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن 9 دول من المحتمل أن يصدمها الكويكب المدمر في عام 2032، بينهم بلد عربية.

تيشيرت وجيبة بـ 115 ألفا و790 جنيها، روبي تثير الجدل بإطلالة كاجوال في عيد الحب بجدة (صور)

أثارت إطلالة الفنانة روبي في حفل عيد الحب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي" فضلول الكثيرين خاصة وأنها ارتدت تيشيرتًا أبيض وجيبة سوداء، وفضلت عدم الظهور بفستان.

أحد السعودي يشكو الزمالك في فيفا بسبب ميشالاك

تقدم نادي أحد السعودي، بشكوى ضد نادي الزمالك، في ما يخص لاعبهما البولندي المُعار إلى الأبيض كونراد ميشالاك.

في لقاء مع رئيس الأركان، 4 جنديات محررات ينتقدن جيش الاحتلال بشدة، ماذا قلن؟

وجهت 4 جنديات إسرائيليات انتقادات حادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أسابيع من تحريرهم من غزة، حيث قضين في القطاع أكثر من 15 شهرًا رهائن بيد حركة حماس.

سوء حالته الصحية كشف الواقعة، هروب سيدة بعد اكتشاف مخدرات في دم رضيعها بالمستشفى

حرر موظف محضر رسمي بقسم شرطة العمرانية ضد زوجته، يتهمها بتعاطي المواد المخدرة، مما تسببت في إنجابها طفلًا مصابًا بعدة أمراض، متأثرًا بوجود مادة مخدرة في الدم لديه، عقب ولادته منذ أيام مما جعله ما زال راقدًا في الحضانة.

رئيس وزراء المجر يحدد موعدا محتملا لانتهاء الأزمة الأوكرانية

رجح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن تنتهي الأزمة في أوكرانيا في غضون ستة أشهر أو أقل.

العناية الإلهية تنقذ نادي إبشواي الرياضي بالفيوم من حريق مدمر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق نشب بنباتات في قطعة أرض فضاء، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى مبنى نادي إبشواي الرياضي، بدائرة مركز شرطة إبشواي، دون حدوث إصابات بشرية.

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

يبدأ اليوم السبت التقديم وحجز شقق المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج والتي تـطرحها وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2025، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يترقب عشاق كرة القدم مباريات هامة اليوم السبت 15 فبراير 2025، في العديد من الدوريات الخمس الكبرى.

بسبب "خليج أمريكا"، منع وكالة أنباء شهيرة من دخول المكتب البيضاوي وطائرة ترامب

أعلنت الرئاسة الأمريكية، أمس الجمعة، أن وكالة أسوشيتد برس مُنعت من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئيس دونالد ترامب "إير فورس وان" حتى إشعار آخر، بسبب رفضها تسمية خليج المكسيك "خليج أمريكا".

اليوم، ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.

اليوم، بدء حجز وحدات وفيلات مشروع الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، اعرف الأسعار

يبدأ اليوم السبت التقديم وحجز وحدات وفيلات مشروع الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية.

تكشف ما يتم خلف الكواليس، رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح لمدرب ليفربول

برسالة مفاجأة لمدرب ليفربول، عاد رامي عباس وكيل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ليثير التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الريدز.

لازم الجمهور يعرف، ميدو يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع ميشالاك بعد شكوى فيفا

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية، عن أزمة ميشالاك لاعب الفريق السابق.

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

فيما يعرف عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حماسته لإنجاب العديد من الأطفال، وخوفه من انقراض البشرية، فجرت "مؤثرة" شهيرة على مواقع التواصل مفاجأة من العيار الثقيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.