السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحد السعودي يشكو الزمالك في فيفا بسبب ميشالاك

ميشالاك، فيتو
ميشالاك، فيتو

تقدم  نادي أحد السعودي، بشكوى ضد نادي الزمالك، في ما يخص لاعبهما البولندي المُعار إلى الأبيض كونراد ميشالاك.


وأكدت تقارير صحفية أن نادي أحد السعودي تقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي «فيفا» ضد نادي الزمالك، بسبب كونراد ميشالاك".


وتضمنت شكوى نادي أحد ضد الزمالك الحصول على قيمة الصفقة بالكامل، والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، لأنه يرى أنه خسر بسبب الزمالك.


يذكر أن مسؤولي الزمالك كانوا قد تواصلوا مع اتحاد الكرة للتعاقد مع لاعب جديد بدلًا من ميشالاك بعد رفع اسمه من القائمة، وكان الرد أنه لا يجوز للزمالك التعاقد مع لاعب آخر وقيده، حتى لو كان اللاعب لاعب حر، والأمر سيكون مع الفيفا حال رغبة الزمالك في هذا الأمر".


وكان ميشالاك قد فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، وقبل أن يغادر الأراضي المصرية، اتجه إلى السعودية.

وقاد  البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض مساء الجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون بيسيرو في التدريبات الجماعية جهازه الذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدربًا، ونونو كارباتو مدربًا لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدربًا للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام للجهاز المعاون.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد رسميًّا مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرًا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على فاركو في الدوري الممتاز

 وكان نادي الزمالك حقق فوزًا صعبًا على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك البرتغالي جوزيه بيسيرو أحد السعودي جوزيه بيسيرو كونراد ميشالاك موعد مباراة الزمالك نادي أحد السعودي

مواد متعلقة

عروض خليجية وتعثر مفاوضات، ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن زيزو

خيتافي يتغلب على جيرونا بهدفين بالدوري الإسباني

تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية بالدوري الإنجليزي

بولونيا يقتنص فوزا صعبا أمام تورينو بثلاثية بالدوري الإيطالي

بيسيرو يكشف خطته مع لاعبي الزمالك

جوارديولا: تراجعنا خطوات للوراء مقارنة بالمواسم السابقة

مواقف لا تنسى، وائل رياض يحيى ذكرى رحيل ثابت البطل

التشكيل المتوقع للهلال أمام الرياض بالدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

محمود الخطيب يعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي بالأهلي لفترة طويلة لهذا السبب

سوء حالته الصحية كشف الواقعة، هروب سيدة بعد اكتشاف مخدرات في دم رضيعها بالمستشفى

عروض خليجية وتعثر مفاوضات، ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن زيزو

أمن الإسكندرية يداهم إحدى الشقق بالعصافرة للبحث عن جثث جديدة لسفاح المعمورة

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

ترامب يكشف عن اتخاذه قرارا متشددا بشأن غزة غدا

فاجعة إنسانية، تفاصيل وفاة 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بالشرقية

أخطر لاعب حولنا، تقرير عسكري عبرى يحذر من قدرات الجيش المصري

منوعات

المزيد

الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صورة بمناسبة عيد الحب

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء ليلة النصف من شعبان لجلب الرزق وزيادة المال والبركة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية