السبت 15 فبراير 2025
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قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

حالة الطقس اليوم،فيتو
حالة الطقس اليوم،فيتو
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الطقس اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة لم يشهدها الطقس منذ فترة، حيث يخلو طقس اليوم السبت 15 فبراير 2025 من أي ظواهر جوية مقلقة بإستثناء شبورة مائية صباحية غير كثيفة.

كما يشهد طقس اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءا اليوم السبت حتى يوم الإثنين.

حالة الطقس اليوم السبت
 

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم،  توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم السبت


وحول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم أشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين


وبالنسبة لحالة البحرين لفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج  (1 – 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية- جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج (1 – 1.75) أمتار والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارةالمتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس الأربعاء 19 فبراير والخميس 20 فبراير 2025

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس  الأربعاء 19 فبراير والخميس 20 فبراير 2025، وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يشهد طقس الأربعاء والخميس المقبلين أيضا نشاط للرياح على مناطق من  السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاء على فترات متقطعة.

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