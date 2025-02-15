لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

فيما يعرف عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حماسته لإنجاب العديد من الأطفال، وخوفه من انقراض البشرية، فجرت "مؤثرة" شهيرة على مواقع التواصل مفاجأة من العيار الثقيل.

فقد زعمت المؤثرة المحافظة، آشلي سانت كلير، بمنشور على حسابها بمنصة إكس، مساء أمس الجمعة أنها أنجبت طفلًا قبل 5 أشهر من مالك تسلا وسبايس إكس.

طفل جديد لـ ماسك

وكتب الشابة البالغة من العمر 31 عامًا “قبل خمسة أشهر، رحبت بـ طفل جديد في هذا العالم.. و"إيلون ماسك هو الأب".

سلامة الطفل

كما أوضحت أنها لم تفصح عن الأمر سابقا بهدف حماية خصوصية الرضيع وسلامته.

إلا أنها اعتبرت أن بعض وسائل الإعلام مصرة على انتهاك تلك الخصوصية بغض النظر عن الضرر الذي قد تسببه.

لكنه أكدت أنها عازمة على تربية طفلهما في بيئة آمنة، طالبة من وسائل الاعلام احترام خيارها.

وفي تغريدات لاحقة كشفت سانت كلير أنها ستغيب عن وسائل التواصل مؤقتا، لقضاء بعض الوقت مع عائلتها.

عدد أطفال ماسك

من جهته، لم يعلق ماسك الذي يتابع آشلي على إكس، على الخبر، علمًا أنه نشر عدة تغريدات لاحقة تتعلق بمواضيع مختلفة.

يذكر أن لماسك 12 طفلًا من أربع نساء مختلفات، وإذا تم تأكيد خبر آشلي، فسيكون لديه 13.

إذ رزق مؤسس شركة تيسلا بخمسة أطفال من زوجته الأولى جوستين ويلسون - أولًا أنجب توأمان فيفيان وجريفين ثم ثلاثة توائم كاي وساكسون وداميان.

كما أنجبت نجمة البوب جرايمز ثلاثة أطفال منه، بينهم الصبي الصغير X، الذي شوهد مع والده في أنحاء البيت الأبيض قبل يومين، والفتاة Exa Dark Siderael، والصبي تكنو ميكانيكوس.

كذلك رزق من شيفون زيليس، المديرة التنفيذية لشركة Neuralink، أيضًا بتوأم، Strider وAzure.

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