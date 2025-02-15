السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تيشيرت وجيبة بـ 115 ألفا و790 جنيها، روبي تثير الجدل بإطلالة كاجوال في عيد الحب بجدة (صور)

روبي، فيتو
روبي، فيتو

أثارت إطلالة الفنانة روبي في حفل عيد الحب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي" فضلول الكثيرين خاصة وأنها ارتدت تيشيرتًا أبيض وجيبة سوداء، وفضلت عدم الظهور بفستان كعادتها.

وارتدت روبي إطلالة كاجوال تليق بأجواء الفورمولا أي، نسقت T-Shirt أبيض بطباعة اسم العلامة التجارية Balmain، وشفاه مع جملة بالفرنسية "أحبك حبيبي" Je t'aime mon amour، يصل سعرها إلى 590 يورو، أي ما يعادل، 31 ألفًا و337 جنيهًا، ونسقتها مع تنورة سوداء لامعة ومرصعة بالكريستالات من دار Balmain أيضًا، يصل سعرها إلى 1590 يورو، أي ما يعادل 84 ألف جنيه و452 جنيهًا.

 

يذكر أن روبي تشارك في موسم رمضان 2025 من خلال دورها في مسلسل "إخواتي".

تجسد روبي في مسلسل إخواتي" دور "أحلام"، وهي واحدة من أربع شقيات يصدقن في تأثير الأحلام ويواجهن صعوبات في استمرار أي علاقة عاطفية.

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

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الفنانة روبي عيد الحب مدينة جدة بطولة فورمولا إي
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