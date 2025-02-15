تكشف ما يتم خلف الكواليس، رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح لمدرب ليفربول

محمد صلاح، برسالة مفاجأة لمدرب ليفربول، عاد رامي عباس وكيل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ليثير التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الريدز.

شكوك بمستقبل محمد صلاح مع ليفربول

وتحيط الشكوك باستمرار صلاح مع ليفربول، حيث لم تظهر أي مستجدات تتعلق بتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، أي بنهاية الموسم الحالي.

رسالة وكيل محمد صلاح لمدرب ليفربول

وبشكل مفاجئ وجه وكيل النجم المصري محمد صلاح رسالة مفاجئة لمدرب فريقه ليفربول آرني سلوت، والتي تأتي في إطار المفاوضات الجارية لتجديد عقد هداف الفريق قبل أشهر قليلة من انتهاء عقده، وأنباء استعداده لمغادرة النادي الإنجليزي.

رامي عباس أعاد نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تُبرز تألق ليفربول مع المدرب الهولندي أرني سلوت هذا الموسم.

المنشور الذي سلط عليه وكيل صلاح الضوء يشير إلى وجود فارق 7 نقاط بين ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وآرسنال أقرب ملاحقيه.

ويظهر المنشور جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وصورة لسلوت مع تعليق: «نحن متفوقون بفارق 7 نقاط هناك لقب يجب الفوز به» ليعيد عباس نشر المنشور ويعلق: «ممتاز في عمله».

وفي التعليقات على المنشور، ربط العديد من المشجعين بين إشادة وكيل صلاح، ووجود مؤشرات إيجابية حول مستقبل قائد منتخب مصر.



واعتاد رامي عباس توجيه رسائل غير مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فسرها البعض بالضغط على إدارة ليفربول للرضوخ لمطالب صلاح.



وصلاح البالغ من العمر 32 عامًا سجل 14 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى خلال 13 مباراة فقط خارج ملعب «أنفيلد» في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن بشأن التجديد.



ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، من 24 مباراة، إذ حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل 6 وخسر مباراة وحيدة.

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