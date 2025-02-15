السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء المجر يحدد موعدا محتملا لانتهاء الأزمة الأوكرانية

رئيس وزراء المجر
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، فيتو

رجح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن تنتهي الأزمة في أوكرانيا في غضون ستة أشهر أو أقل.


وطرح الصحفي الأمريكي كارلسون عليه سؤالًا عما إذا كان يعتبر فترة ستة أشهر لإنهاء الصراع واقعية، فأجاب أوربان: "نعم، بالتأكيد، وحتى قبل ذلك. هذا ما أعتقده".

وأشار أيضًا إلى أن استطلاعات الرأي الهنغارية التي أجريت بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي تُظهر أن "الأغلبية تتحول إلى موقف مؤيد للسلام، وأن أنصار السلام هم الآن الأكثرية".

وبحسب نتائج استطلاع آخر، يعتقد سكان جميع دول أوروبا الغربية أن الأجيال القادمة ستعيش بشكل أسوأ، بينما يواصل سكان جميع دول أوروبا الوسطى والشرقية "الإيمان بمستقبل أفضل" لأطفالهم، كما أضاف أوربان.

ويوم الأربعاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.

وكما أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين الموقوفين أو السجناء في البلدين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.

وتطرق الرئيسان أيضًا إلى مواضيع أخرى، بما في ذلك التسوية في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.

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