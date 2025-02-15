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رياضة

لازم الجمهور يعرف، ميدو يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع ميشالاك بعد شكوى فيفا

ميشالاك، فيتو
ميشالاك، فيتو

تحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وعضو  اللجنة الفنية، عن أزمة ميشالاك لاعب الفريق السابق.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: لازم الجمهور يفهم، عرضنا على ميشالاك فسخ العقد ورفض، قوانين اتحاد الكرة لا تسمح لنا بفسخ العقد من ناحيتنا القيد يتقفل، لكن لو هو فسخ هياخد مستحقاته وياخد غرامة زيادة 15٪، وكنا عارفين انه هيعمل كده وهيقدم شكوى”.

وأضاف ميدو في  تصريحاته قائلًا: ”ميشالاك مثل ناديين هذا الموسم الزمالك وأحد، وما ينفعش يلعب لفريق ثالث، كلنا في مركب واحدة اللجنة والإدارة، الرقم اللي اطلب مننا لفسخ العقد مع ميشالاك خلى عندنا قصور للتعاقد مع الجناح القوي اللي كنا اتفقنا معاه”.


وأنهى: رفض اللاعب حل الأمر بصورة ودية، لأن الرقم اللي طلبه كان صعب أوى وخلى عندنا أزمة ببقائه فى التعاقد مع لاعب جناح أقوى.

 

أحد السعودي يشكو الزمالك في فيفا 

تقدم  نادي أحد السعودي، بشكوى ضد نادي الزمالك، في ما يخص لاعبهما البولندي المُعار إلى الأبيض كونراد ميشالاك.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي أحد السعودي تقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي «فيفا» ضد نادي الزمالك، بسبب كونراد ميشالاك".

 

وتضمنت شكوى نادي أحد ضد الزمالك الحصول على قيمة الصفقة بالكامل، والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، لأنه يرى أنه خسر بسبب الزمالك.

 

وقاد  البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض مساء الجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون بيسيرو في التدريبات الجماعية جهازه الذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدربًا، ونونو كارباتو مدربًا لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدربًا للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام للجهاز المعاون.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد رسميًّا مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرًا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على فاركو في الدوري الممتاز

 وكان نادي الزمالك حقق فوزًا صعبًا على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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