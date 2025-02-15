العناية الإلهية تنقذ نادي إبشواي الرياضي بالفيوم من حريق مدمر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق نشب بنباتات في قطعة أرض فضاء، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى مبنى نادي إبشواي الرياضي، بدائرة مركز شرطة إبشواي، دون حدوث إصابات بشرية.

تفاصيل حريق أرض فضاء

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بنشوب حريق بأرض فضاء بجوار ملعب إبشواي، ببعض النباتات العشوائية والهيش.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى مبنى نادي إبشواي الرياضي والكتلة السكنية المجاورة، ومنشآت نادي إبشواي الرياضي، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مأمور مركز شرطة ابشواي، ان سبب الحريق عقب سيجارة مشتعل أدى الي احتراق كمية من الهيش، ولا توجد أي شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة إبشواي، وتم العرض على النيابة العامة وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني للمعرفة أسباب الحريق، وطلب تقرير الأدلة الجنائية.

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