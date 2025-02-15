عروض خليجية وتعثر مفاوضات، ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن زيزو

كشف أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة، لكن أولويته هي البقاء في الزمالك.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: زيزو يمتلك عروضًا من أندية قطرية وإماراتية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.

وأكد ميدو: أن زيزو يشعر بالتقدير داخل الزمالك، لكنه يرغب في الحصول على مقابل مادي يتناسب مع قيمته وإمكانياته.



وأضاف: زيزو من أفضل اللاعبين في مصر، ومن الطبيعي أن يكون لديه عروض من أندية أخرى، نحن في الزمالك متمسكون ببقاء زيزو، وسنبذل كل ما في وسعنا لإقناعه بالبقاء.



وأشار ميدو إلى أن المفاوضات مع زيزو لم تصل إلى مرحلة متقدمة حتى الآن، مؤكدًا أن النادي يسعى لتلبية طلبات اللاعب من أجل الحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق.



وعن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، قال ميدو: “زيزو لاعب محترف، وسيلتزم بتعاقده مع النادي حتى آخر لحظة. إذا كان جاهزًا للمباراة، فسيلعب بشكل طبيعي”.



وختم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لن يتخلى عن زيزو بسهولة، مشددًا على أن اللاعب يحظى بتقدير كبير من الجماهير والإدارة.



وقاد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض مساء الجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون بيسيرو في التدريبات الجماعية جهازه الذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدربًا، ونونو كارباتو مدربًا لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدربًا للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام للجهاز المعاون.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد رسميًّا مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرًا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على فاركو في الدوري الممتاز

وكان نادي الزمالك حقق فوزًا صعبًا على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.