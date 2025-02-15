زلزال بقوة 6 درجات يضرب إثيوبيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة على بعد 6 كيلومترات شمال شمال شرق مدينة ميتاهارا في إثيوبيا، وذلك في الساعة 20:28:23 بتوقيت جرينتش يوم (الجمعة)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند تقاطع خط عرض 8.96 درجة شمالًا وخط طول 39.93 درجة شرقًا.

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة الزلزال. السلطات المحلية تواصل تقييم الوضع ومراقبة أي تطورات محتملة.

ويأتي هذا الزلزال في إطار سلسلة من الهزات الأرضية التي هزت إثيوبيا حيث شهدت البلاد زلزالا قبل اسبوعين بقوة 5.8 درجات، مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.



وذكرت الحكومة الإثيوبية أن هذه الزلازل "تتزايد من حيث الحجم والوتيرة"، مضيفة أنها أرسلت فرقا لتقييم الأضرار.

وتعد إثيوبيا من أكثر المناطق عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع (غريت ريفت فالي)، الذي يعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم. ويقول خبراء الزلازل إن الهزات الأرضية والثورات البركانية في المنطقة ناجمة عن توسع الصفائح التكتونية تحت الوادي.

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