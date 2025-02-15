الجيش الأمريكي يوقف تجنيد المتحولين جنسيا بقرار فوري

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه لن يقبل بعد الآن المتحولين جنسيًا في الخدمة العسكرية، كما سيتوقف عن إجراء أو دعم أي عمليات تغيير الجنس للجنود.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان نشره على منصة "إكس" أن القرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في خطاب تنصيبه في 20 يناير، أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة ستقتصر على الاعتراف بجنسين فقط، الذكر والأنثى.



كما ألغى في 22 يناير سياسات التنوع والمساواة والشمولية في الحكومة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها تنطوي على تمييز.

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