مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2025، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، يترقب عشاق كرة القدم مباريات هامة اليوم السبت 15 فبراير 2025، في العديد من الدوريات الخمس الكبرى.

وتقام سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها لقاء مانشستر سيتي وضيفه نيوكاسل يونايتد، وفي الدوري الإسباني، يستقبل ريال مدريد فريق أوساسونا.

وفي الدوري الألماني، يتابع المشجعون بشغف المباراة المرتقبة بين باير ليفركوزن وضيفه بايرن ميونخ.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون - الخليج (4:35 مساءً بتوقيت السعودية و3:35 مساءً بتوقيت مصر)

الرائد – الفيحاء (6:30 مساءًا بتوقيت السعودية و5:30 مساءًا بتوقيت مصر)

الوحدة – الاتحاد (الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر)

كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة

قطر – أستراليا (12:15 بتوقيت السعودية، 11:15 بتوقيت مصر)

قرجيزستان – الصين (2:30 مساءً بتوقيت السعودية و1:30 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي – أرسنال (2:30 مساءً بتوقيت السعودية و1:30 مساءً بتوقيت مصر)

أستون فيلا – إيبسويتش تاون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

فولهام – نوتنجهام فورست (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

مانشستر سيتي – نيوكاسل يونايتد (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

ساوثهامبتون – بورنموث (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

وست هام يونايتد – برينتفورد (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

كريستال بالاس – إيفرتون (8:30 مساءً بتوقيت السعودية و7:30 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

ليجانيس – ديبورتيفو ألافيس (16:00 بتوقيت السعودية و3:00 بتوقيت مصر)

أوساسونا – ريال مدريد (6:15 مساءً بتوقيت السعودية و5:15 مساءً بتوقيت مصر)

أتلتيكو مدريد – سيلتا فيجو (8:30 مساءً بتوقيت السعودية و7:30 مساءً بتوقيت مصر)

فياريال – فالنسيا (23:00 بتوقيت السعودية و22:00 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا – كالياري (5:00 مساءً بتوقيت السعودية و4:00 مساءً بتوقيت مصر)

لاتسيو – نابولي (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

ميلانو – هيلاس فيرونا (22:45 بتوقيت السعودية و21:45 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت – فولفسبورج (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)

بوخوم – بوروسيا دورتموند (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر)

سانت باولي – فرايبورج (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر)

يونيون برلين – بوروسيا مونشنغلادباخ (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر)

باير ليفركوزن – بايرن ميونخ (8:30 مساءً بتوقيت السعودية و7:30 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا – سانت إتيان (19:00 بتوقيت السعودية و18:00 بتوقيت مصر)

موناكو – نانت (21:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت مصر)

تولوز – باريس سان جيرمان (23:05 بتوقيت السعودية و22:05 بتوقيت مصر)

مباريات الدوري المغربي

اتحاد طنجة – أولمبيك آسفي (الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت مصر)

نادي الفتح الرياضي – الجيش الملكي (الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر)

الرجاء البيضاوي – شباب السوالم البيضاوي (22:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت مصر)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.