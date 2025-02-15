السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

سوء حالته الصحية كشف الواقعة، هروب سيدة بعد اكتشاف مخدرات في دم رضيعها بالمستشفى

متهمه، فيتو
متهمه، فيتو

حرر موظف محضر رسمي بقسم شرطة العمرانية ضد زوجته، يتهمها بتعاطي المواد المخدرة، مما تسببت في إنجابها طفلًا مصابًا بعدة أمراض، متأثرًا بوجود مادة  مخدرة في الدم لديه، عقب ولادته منذ أيام مما جعله ما زال راقدًا في الحضانة. 

وقال الزوج إن التحاليل التي أجراها أطباء المستشفى الذي يرقد فيها الطفل بالحضانة، أكدت وجود مواد مخدرة في الدم، بسبب تعاطي الأم للمخدرات أثناء الحمل، وخاصة بالشهر التاسع مما تسبب في إصابة الرضيع بنزيف في المخ وقرنية العين.

وأشار الزوج في المحضر إلى أن زوجته عقب علمها من الأطباء بذلك، لاذت بالفرار، وقدم كافة المستندات الطبية وشهادة ميلاد الطفل.

على الفور قام رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  بتحرير المحضر اللازم وتشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية من خلال الانتقال إلى مستشفى أطفال شهيرة بفيصل، إلى أن الأم وضعت الطفل وتم نقله للحضانة لسوء حالته الصحية عقب ولادته، وتم التأكد من خلال الأطباء أن الطفل مصاب بعدة أمراض سببها وجود مواد مخدرة في الدم لديه، نقلت له عن طريق الأم أثناء شهور الحمل، وتم إعداد عدة أكمنة لضبطتها، وجارٍ عرضها على النيابة.

 

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محضر رسمي مادة مخدرة بمديرية امن الجيزة البحث الجنائي

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