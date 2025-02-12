محافظ الشرقية يشهد احتفالية مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالجامعة

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتأهيل بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية والذي يُعد أول مركز لعلاج الإدمان بمحافظات الدلتا، بتخريج أول دفعة تشمل 70 متعافي بعد إستكمال البرنامج العلاجي والتأهيل وتماثلهم للشفاء،

بجانب تكريم المؤسسين والداعمين للمركز والباحثين الفائزين بجوائز البحث العلمي في مجال طب الإدمان، في حضورالدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق، والدكتورعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،

الدكتور مدحت بسيونى مدير المركز

وبالاضافة الى العميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور مدحت بسيوني مدير مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومروة هاشم عضوا مجلس النواب.

القارئ الشاب محمد ابراهيم

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحيكم للقارئ الشاب محمد إبراهيم من العاملين بالمركز، ثم عرض فيديو عن المركز والذي يتكون من 5 أدوار بكل دور ثلاثة أجنحة ويشتمل علي 120 سرير منهم 20 سرير إزالة السموم وعلاج أعراض الإنسحاب، و100 سرير للتأهيل ،

قاعة الرسوم والفنون الموسيقية

بالإضافة إلى قاعات للأنشطة مثل قاعة الرسم والفنون الموسيقية والكمبيوتر وأجهزة بلاي ستيشن للترفيه على المرضى، وورشة نجارة لتأهيل المرضى لسوق العمل، وقاعتان للأنشطة الرياضية وممارسة لعبة تنس الطاولة والبلياردو، وملعب كرة قدم، كما يوجد مطبخ ومطعم وكافتيريا على أعلى مستوي، وهناك قاعة للمحاضرات تسع 100 شخص ، وكذلك مبني مستقل للعيادات الخارجية به قسم للإستقبال وعيادتان وصيدلية،

استعراض انجازات مركز العزيمة

كما تم إستعراض إنجازات مركز العزيمة للتأهيل وعالج الإدمان بجامعة الزقازيق خلال عام 2024 م، والتي جاءت كالتالي إستقبال 502 مريض جديد، ومتابعة 2091 حالة في العيادة الخارجية، وحجز 61 مريض في الداخلي، إجراء 12 نشاط علمي يشمل محاضرات وورش عمل ودورات للأطباء والأخصائيين النفسيين، و3 ندوات توعية عن أخطار المخدرات لطلبة الجامعة، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء الفريق الطبي في أكثر من مؤتمر في مصر والخارج.

المركز اضافة كبيرة للمراكز الطبية العلاجية

ألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته لتواجده بهذا الصرح العلمي الكبير والذي يُعد إضافة كبيرة للمراكز الطبية والعلاجية بالمحافظة، مقدمًا الشكر للشباب المتعافين لإتخاذهم القرار الصحيح بالتخلي عن الإدمان ونقلهم من اللا حياه إلى الحياه، وطالبهم بأن يكونوا سفراء لغيرهم في التوعية والتعريف بالمركز والذي يقدم خدماته بالمجان، قائلا: أنتم قهرتم مرضكم بعزيمة وإصرار

بالارادة والعزيمة تتغير الشخصية للافضل

وقال أتمنى لكم الإستمتاع بتعافيكم مدى الحياه وسنكون داعمين ومساندين لكم في هذه المرحلة ونأخذ بأيديكم لمشاركتنا في بناء وتنمية الوطن فتجربتكم مصدر إلهام وعمل نحو تحقيق الأفضل فبالإرادة والعزيمه تتغير الشخصية للأفضل وتصبح فاعلة في المجتمع.

ممارسة الحياة بشكل طبيعى

وأضاف محافظ الشرقية أن إحتفالية اليوم تمثل طوق نجاه ونجاح للمتعافين وأملًا للعودة إلى الحياه وممارستها بشكل طبيعي فالدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن وتقدم البرامج العلاجية للمرضى للتعافي من الإدمان والعوده إلى الحياه بشكل طبيعي.

دورصندوق مكافحة وعلاج الادمان

كما ثمن محافظ الشرقية دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الدعم اللازم لمركز العزيمه لعلاج الإدمان لتقديم خدمات علاجيه وتأهيلية مميزة للمرضى والمتعافين للعودة لحياتهم الطبيعية والإجتماعية، مؤكدًا على ضرورة الإستمرار في تكثيف الندوات التعريفية والتوعوية للوقاية من أضرار تعاطي المخدرات والمواد المخدرة لما تمثله من خطر داهم على الشباب والمجتمع.

الاتفاق مع مدير صندوق المكافحة ووكيل وزارة الصحة

وخلال الإحتفالية أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإتفاق مع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووكيل وزارة الصحة بالبدء فورًا في بحث إمكانية إفتتاح وتشغيل مراكز وعيادات مصغرة لعلاج الإدمان والتعاطي بالمراكز والمدن والأحياء للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مطالبًا المجتمع المدني بالمساهمة في هذا المشروع المجتمعي الكبير للحفاظ على شبابنا ليكونوا فاعلين في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ على الوطن.

الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة

ومن جانبه رحب الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بالحضور معربًا عن سعادته بنتائج تلك الشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتي أثمرت عن تشافي وعلاج 70 شاب نفخر بهم اليوم متمنيًا لهم حياه جديدة سعيدة.

الدكتور عمروعثمان ومديرصندوق مكافحة الادمان

بينما أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المركز يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الجهات البحثية والأكاديمية والتنفيذية في مواجهة وعلاج الإدمان والتعاطي والبحث العلمي

علاج الادمان بالمجان

، لافتًا إلى أن الصندوق لديه 11مركز بمختلف المحافظات يشكل قيمة مضافة كبيرة لمكافحة وعلاج الإدمان وذلك بالمجان، مشيرًا إلى أن الصندوق بالتعاون مع الشباب المتطوعين يمارس نشاطة التوعوي داخل 10 آلاف مدرسة، و26 جامعة بمختلف محافظات الجمهورية للوصول إلى أكثر الفئات عرضه لهذا الخطر الداهم

درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية

أهدى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لدروة الداعم لكافة الصروح الطبية والبحثية بالمحافظة ولمجهوداته في الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

تضمنت فعاليات الإحتفالية تكريم المؤسسين والداعمين للمركز والباحثين الفائزين بجوائز البحث العلمي في مجال طب الإدمان بمنحهم شهادات تقدير بالإضافة إلى تكريم الشباب المتعافين بمنحهم شهادات تكريم وميداليات تذكارية معربين عن سعادتهم بهذا التكريم والذي سيكون حافزًا لهم للمضي قدما نحو حياه أفضل ومستقبل مشرق لهم ولأسرهم.

افتتاح ملعب كرة قدم وورشة نجارة

شهدت الفعاليات قيام محافظ الشرقية ومرافقوه بافتتاح ملعب كرة القدم وورشة النجارة ومعمل لانتاج الشموع ، بالإضافة إلى تفقد غرف الإقامة الخاصة بالنزلاء والمغسلة وصالة اللياقة البدنية وملاعب تنس الطاولة والبلياردو والبلاي ستشين، بالإضافة إلى تفقد المرسم معربًا عن إستحسانه للأعمال الفنية المقدمة وأدار حوارًا مع الشباب معربًا عن سعادته بخطوتهم الجادة نحو التخلي عن التعاطي والإدمان.

التقاط الصور التذكارية

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صورة تذكارية مع الحضور، مؤكدًا إستعداد المحافظة الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمثل هذه الصروح الطبية والبحثية بالمحافظة.

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