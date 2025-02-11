محافظ الشرقية يفتتح جناح العمليات الجديد بمستشفى الإبراهيمية

اختتم المهندس حازم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارته التفقدية لمركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة سير العمل داخل مستشفى الإبراهيمية المركزي المقامه على مساحة 2600 م لخدمة أبناء المدينة.

مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضي

وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى في حضورمحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والأستاذ يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية والدكتور السيد عبد السلام مدير إدارة المستشفى.

متابعة قسم العمليات الجراحية

بدأ المحافظ جولته بافتتاح جناح العمليات الجراحية الجديد والمُقام بالجهود الذاتية بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة 5 ملايين جنيه ويضم 5 غرف عمليات لإجراء جراحات العظام والمناظير وجراحات عامة ونساء وولادة ليمثل إضافة للمستشفى تساهم في تخفيف آلام المرضى والمترددين عليها.

تعاون الاجهزة التنفيذية

ثمن المحافظ مجهودات منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

جهود المشاركة المجتمعية

لافتًا إلى أن تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني تُساهم في توفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

تفقد المحافظ قسم الاستقبال

حرص المحافظ على تفقد قسم الإستقبال والطوارئ والذي يضم 12 سرير لتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية لأحد الحالات المرضية متمنيًا له الشفاء العاجل.

زيارة قسم العناية المركزة

كما تابع محافظ الشرقية سير العمل بقسم العناية المركزة والذي يضم 12 سرير عناية وإطمأن على الحالات المرضية وتابع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم وأوصى الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

قسم الاطفال يضم 25 حضانة

وتفقد محافظ الشرقية قسم الحضانات والذي يضم 25 حضانة لإستقبال كافة حالات الأطفال المبتسرين من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

المحافظ يتفقد قسم الاشعة التشخصية

شهدت جولة محافظ الشرقية داخل المستشفي تفقد قسم الأشعة التشخيصية والذي يقدم خدمات الأشعة العادية والمقطعية والتليفزيونية واطلع على سجل الحالات وتعرف على آلية عمل جهاز الأشعة المقطعية موجهًا بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية بصفة منتظمة للأجهزة للحفاظ عليها وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى.

تحسن مستوى الخمة الصحية المقدمة للمرضى

أشاد المحافظ بمستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي داخل المستشفى وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة لهم وأداء عملهم علي أكمل وجه مؤكدا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات العمل في الفترة الحالية وصولًا لمجتمع صحي وسليم

تزويد المستشفيات ومنافذ تقديم اخدمة بالاجهزة

وفي نهاية الجولة أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية على أعلى مستوى

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