نائب محافظ الشرقية يتفقد مشروعات خدمية وتنموية في الزقازيق وههيا وأبوكبير

تفقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية يرافقه اللواء هشام السوداني والمهندس محمود علاء مسؤلي متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المرافقين إنشاء مبنى جديد بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق (الرمد) المقام علي مساحة ١١٢٠م٢ بمحافظة الشرقية

مستشفى رمد الزقازيق

والذي يضم عيادات خارجية بقدرة استيعابية تصل الـ ١٧ سريرًا كما يضم قسما للعمليات الجراحية للعيون مزود بـ ٤ غرف عمليات وصيدلية والمقام بتكلفة ١٦٨.٨٠٠ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تصل إلى ٩٢% والمقرر دخوله الخدمة هذا العام ٢٠٢٥ بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات وبعض أعمال الكهرباء.

صرف صحى قرية الزنكلون

كما قام نائب المحافظ ومسئولا متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء بتفقد التوسعات الجاري تنفيذها في محطة معالجة صرف صحي قرية الزنكلون بتكلفة ٢٦ مليون جنيه، حيث تعمل المحطة بطاقة ١٥ ألف م٣/يوم وتشتمل على (٢حوض ترسيب ابتدائي و٢ حوض تهوية للمعالجة البيولوجية و٢ حوض ترسيب نهائي و٢ حوض تركيز

وبالإضافة إلى محطة حمأة ومحطة رفع المياه الزائدة والمعادة ومبني لإسطوانات الكلور وحوض المزج بالكلور وحوض التجفيف).هذا وقد تابعت اللجنة أعمال التوسعة والتي وصلت نسبة تنفيذها الي ٩٥%.

زيارة محطات بههيا وأبوكبير

حرصت اللجنة على زيارة عدد من المشروعات المنتهية والعاملة بمركزي ههيا وأبوكبير لمتابعة تشغيلها، والوقوف على مستوى الأداء وتسجيل الملاحظات الفنية وتذليل أي معوقات لتشغيلها بالكامل

زيارة محطة مياه فائقة الجودة بالعدوة

حيث قامت اللجنة بزيارة محطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة مركز ههيا والتي تعمل بطاقة ١٠م٣/يوم والتي تقدم خدماتها للمواطنين منذ عام ٢٠٢٤،وكذلك زيارة محطة تنقية مياه الشرب بمركز أبو كبير بطاقة تصميمية٣٤ ألف م٣/يوم والعاملة منذ عام ٢٠٢٢.

متابعة المشروعات الجرى تنفيذها

كلف محافظ الشرقية نائبه بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن، مع الشركات المنفذة لسرعة إنهائها ودخولها الخدمة، والتنسيق في ذلك مع المديريات والجهات المسئولة.

رئيسة هيئة مياة الشرب

رافق اللجنة المهندسة إيمان رفعت رئيسة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي فرع الشرقية والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والأستاذ عماد لطفي نائب رئيس مركز ههيا ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.

الجهود المبذولة من الدولة

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الدولة لتطوير محافظات الجمهورية وتنفيذ المشروعات القومية التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بمشروعات بناء الإنسان كي تعم التنمية جميع ربوع مصر

تكليفات المهندس حازم الأشمونى

ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وبناءً على تكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون دخولها الخدمة.

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