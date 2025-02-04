جامعة الزقازيق تنظم رحلات طلابية لمعرض القاهرة للكتاب

نظَّمت جامعة الزقازيق رحلات مجانية للطلاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود. هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،بمحافظة الشرقية

الدكتور احمد عنانى عميد طب الزقازيق

يشرف على الرحلات د. أحمد عناني عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب وتعريفهم بأحدث الإصدارات في مختلف المجالات العلمية والأدبية.

معرض القاهرة الدولى

أَكَّدَ د. خالد الدرندلي أَنَّ تنظيم هذه الرحلات المجانية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب يأتي في إطار تقدير الجامعة لإنجازات طلابها وخصوصًا ذوي الهمم الذين أثبتوا تفوقهم الرياضي بحصولهم على ميداليات في بطولة الجامعات.

التفوق الاكاديمى والرياضى والثقافى

وأضاف: "نحن نؤمن بأن النجاح لا يقتصر على مجال واحد، بل يشمل التفوق الأكاديمي، والرياضي، والثقافي؛ ولذلك تحرص الجامعة على تنظيم هذه الرحلة لتزويد طلابها بالمعرفة، وحثهم على القراءة المستمرة؛ لما لها من دور أساسي في بناء شخصية الطالب وإعداده للمستقبل".

تحفيز الطلاب على التميز

كما أَكَّدَ رئيس جامعة الزقازيق أَنَّ دعم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات يُعَدُّ جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى أَنَّ مثل هذه المبادرات ستستمر لتحفيز الطلاب على التميز والإبداع في مختلف المجالات.

خطة الجامعة لتعزيز الانشطة

وقال نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أَنَّ هذه الرحلات تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة الثقافية والمعرفية، مشيرًا إلى أهمية المعرض بوصفه نافذةً تثقيفيّةً للطلاب، تتيح لهم الاطلاع على مستجدات الفكر والأدب والتفاعل مع الكتّاب والمثقفين،

الاهتمام بالثقافة

وأكد أَنَّ الجامعة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين التحفيز والتطوير الشخصي للطلاب، مشيرًا إلى أَنَّ تشجيع الطلاب على القراءة والاهتمام بالثقافة يُعَدُّ جزءًا أساسيًّا من رؤية الجامعة في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداعي.

اقبالا واسعا على الرحلات

وشهدت الرحلات إقبالًا واسعًا من الطلاب بمختلف الكليات، وقد استمتع المشاركون بجولة داخل أروقة المعرض، واطلعوا على أحدث الإصدارات من دور النشر المحلية والعالمية، كما أتيحت لهم فرصة حضور الندوات الثقافية، وورش العمل التي يشارك فيها نخبة من الكتّاب والمفكرين.

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