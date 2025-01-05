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جامعة الزقازيق تستقبل مستشار الهيئة الملكية بالسعودية لمناقشة رسالة ماجستير

جامعة الزقازيق تستقبل
جامعة الزقازيق تستقبل مستشارالهيئة الملكية بالسعودية

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب، مستشار الهيئة الملكية للعلا وعضو مجلس إدارة التراث بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارة لمناقشة رسالة ماجستير بالمعهد العالي للحضارات الشرق الأدني القديم.

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جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورسعيد جويلي المستشار القانوني للجامعة،والدكتور محمود عمر عميد معهد حضارات الشرق الأدنى القديم، وعدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأعرب  رئيس جامعة الزقازيق  عن سعادته بتشريف الدكتور الذيب والوفد المرافق له فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والسعودية، مؤكدًا حرص جامعة الزقازيق الدائم على تبادل الخبرات العلمية مع الجامعات العربية الرائدة.

من جانبه، أعرب  الدكتورسليمان الذييب عن شكره وتقديره لجامعة الزقازيق على حسن الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجامعة في دعم البحث العلمي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات البحث العلمي.وفي نهاية اللقاء قدم الدكتورالدرندلي درع الجامعة للدكتور الذييب تقديرًا لمكانته العلمية المتميزة وإسهاماته البحثية. 

وقال الدكتور محمود عبداللطيف المشرف على المكتب الاعلامى بالجامعة ان  مناقشة رسالة الماجستيرالمناقشة اليوم  للباحث محمود طاهر محمود عطية حبيب، جاءت  بعنوان "ألفاظ النقوش الحضرمية دراسة معجمية مقارنة وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورسليمان عبدالرحمن الذيب أستاذ كتابات شبه الجزيرة العربية وآثارها، بكلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، (مشرفًا ورئيسًا). 

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كما تضنت اللجنة: الدكتور محمد الشحات شاهين أستاذ حضارة مصر والشرق الأدنى القديم ورئيس قسم الآثار والحضارة الأسبق بكلية الآداب جامعة حلوان (مناقشًا) والدكتورة هالة يوسف محمد سالم، أستاذ حضارات شبة الجزيرة العربية والشرق الأدنى القديم المتفرغ بالمعهد (مشرفًا)، والدكتورمحمد جلال محمود الأستاذ المساعد بقسم شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،(مناقشًا). 

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الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق محافظة الشرقية الدكتور ايهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث الدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذبيب مستشار الهيئة الملكية للعلا عضو مجلس ادارة التراث بالمملكة

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