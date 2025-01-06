تطورات جديدة في واقعة إقدام طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على الانتحار

شهدت كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق محافظة الشرقية، واقعة مأساوية حيث ألقت طالبة بالفرقة الأولى بالكلية بنفسها من نافذة لجنة الامتحان بالطابق الرابع بعد ضبطها أثناء محاولة الغش ما أدى إلى إصابتها هى وطالبتين آخريتين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

تفاصيل حادث كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق

ووفقًا لمصادرطبية سقطت الطالبة على اثنتين من زميلاتها أثناء قفزها ما أسفرعن إصابتهن بجروح متفاوتة، وعلى الفور، تم نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج، حيث تجرى لهن كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسط دعوات من الجميع للشفاء العاجل لهما.

عميدة الكلية تستقبل الطالبة،فيتو

كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالزقازيق

ومن جانبها كشفت كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالزقازيق حقيقة ما تم تداوله من منشورات وفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه الناشرين وجود حالة انتحار جماعي لـ 3 طالبات بسبب صعوبة الامتحان.

وأوضحت إدارة الكلية أن حقيقة الواقعة هي قيام طالبة واحدة في الفرقة الأولى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، بمحاولة إزهاق روحها بإلقاء نفسها من الدور الرابع في الكلية، وذلك بعد ضبطها متلبسة بحالة غش، وأثناء ذلك سقطت على 2 من زميلاتها أثناء جلوسهما للمذاكرة أسفل المبنى، وعلى الفور تم نقل الـ 3 طالبات لتلقي العلاج اللازم وحالتهن مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار مركز شرطة الزقازيق ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الكلية التي أثبتت السالف ذكره وعدم وجود شبهة جنائية، وكذلك تم استدعاء عدد الطالبات ورئيس الكنترول وأعضاء اللجان للتأكد من مزاعم صعوبة الامتحان ومراعاة الضوابط القانونية في الامتحانات وجار استكمال التحقيقات.

عميدة الدراسات الإسلامية الأزهرية تستقبل الطالبة المصابة في حــــادث إلقاء زميلتها نفسها من اعلي مبني الكلية

أكدتالدكتورة أماني هاشم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالزقازيق بأن الطالبة "يمنى محمد محمود رمضان" المقيدة بالفرقة الرابعة شعبة أصول الدين والتي تمت إصابتها في حادث اليوم بالكلية، بعد تلقيها الإسعافات اللازمة بالمستشفي وحضورها للامتحان في الفترة المسائية.

كما استقبلت عميدة الكلية والد الطالبة يمنى والذي حضر للكلية للاطمئنان على نجلته.

وأيضا استقبلت والد الطالبة التى حاولت الانتحار للتأكد من الواقعة، وتم اطلاعه على الكاميرات التى وثقت الحـــادث وقام بالدعاء بالشفاء لنجلته وللطالبة الثالثة التى ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفي

كما توجهت عميد الكلية وفريق رفيع المستوي لمستشفي الزقازيق الجامعي للاطمئنان على الطالبتين داعين المولى عز وجل لهم بالشفاء العاجل.

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