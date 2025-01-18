نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سيرالامتحانات بكلية الحقوق

تابع الدكتورهلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م بكليتى الحقوق والهندسة، وذلك تحت رعاية الدكتورخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وفى إطار حرص الجامعة المستمر على متابعة سير أعمال الامتحانات بمختلف الكليات.

زيارة كلية الحقوق

بدأت جولة الدكتورهلال عفيفى بزيارة كلية الحقوق، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المسلمى عميد الكلية، واطلع نائب رئيس الجامعة على سير الامتحانات في مختلف القاعات، وناقش مع أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الإجراءات المتبعة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم،كما قام بالتأكد من التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للامتحانات.

الاطمئنان على الإجراءات المتبعة

كما انتقل نائب رئيس الجامعة إلى كلية الهندسة لمتابعة سير الامتحانات بها، وكان في استقباله الدكتور أحمد سمير عيسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سندس عبد اللاه مدير عام الكلية، حيث اطمأن على الإجراءات المتبعة في الامتحانات، مشيدًا بجهود الكلية في توفير بيئة امتحانية هادئة ومنظمة.

انضباط قاعات اللجان

كما اطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على حسن سير الامتحانات، وتواجد الملاحظين والمراقبين، وانضباط قاعات اللجان، مشددًا على التصدي بكل حزم لأي حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أي معوقات، وتواجد الأطقم الطبية، للتعامل مع أية حالات طارئة.

استطلاع آراء الطلاب حول مستوى الاسئلة

وخلال الجولة حرص نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدًا بالهدوء الذي يسود اللجان.

إعداد كافة الترتيبات اللازمة للامتحانات

وأكد الدكتورهلال عفيفي أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها.

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