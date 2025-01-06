بيطرى جامعة الزقازيق تطلق قافلة فى بلبيس بالشرقية

نفذت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم قافلة طبية بيطرية تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية

المبادرة الرئاسية بداية

وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية " وخطة الكلية السنوية للمشاركة المجتمعية، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

حيث نظمت تلك القافلة إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفى البيطرى التعليمى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١/٦ قافلة بيطرية مجانية لقرية أولاد مهنا، وتعد الثامنة عشر ضمن أنشطة الكلية والجامعة بمجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

استشاريون وزملاؤهم بالمستشفى البيطرى بالقافلة

شارك فيها استشاريون وزملاء بالمستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور يسرى عبد الفتاح عبد المقصود مدير المستشفى البيطرى التعليمى، والدكتور هانى عطية عبد الله، والدكتور أحمد علاء الدين أحمد صفوت.

الكشف على 245 راس و1993 طيور وأرانب

تم الكشف على ٢٤٥ حالة حيوانات، و١٩٩٣ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرامج الرئاسية التنموية، وتخفيفا عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.

الخطة الاستراتيجية للكلية

وقال الدكتور محمود عبداللطيف أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بالجامعة، ومديرتنفيذى المكتب الإعلامى لجامعة الزقازيق إن تنظيم القوافل البيطرية المجانية يأتي مطابقا للخطة الإستراتيجية للكلية والجامعة كمطلب لمعايير الجودة والاعتماد، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القري الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية

الأدوية تصرف للقافلة مجانا

وكذلك الأدوية اللازمة، والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرًا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.