جامعة الزقازيق: انطلاق أولى فعاليات الأسبوع البيئي

نَظَّمَ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالشرقية، اليوم الأحد، الموافق ٩-٢-٢٠٢٥م، أولى فعاليات احتفال الجامعة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، تحت شعار (مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل).

جاء ذلك بمشاركة الدكتور إيهاب الببلاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد سالم، أمين عام الجامعة، وعدد من السادة العمداء، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدراء الكليات وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور مجدى الحصرى، رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.

وأَشَادَ الدكتور خالد الدرندلي بجهود الشراكة المتواصلة بين وزارة البيئة، والجامعة مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تكثيف حملات التوعية؛ لتشجيع طلاب الجامعة والمواطنين من المجتمع الخارجي على مواجهة التحديات البيئية الحالية، والحفاظ على سبل الحياة المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، كما أَكَّدَ سيادته أَنَّ التحول الأخضر العادل لن يتحقق دون مشاركة فئات المجتمع، وتعزيز الحوار المجتمعى.

وأضافت جيهان يسري أَنَّ فعاليات اليوم الأول تتضمن افتتاح المقر الجديد لمشتل الجامعة، وتوزيع عدد (300) شجرة مهداة من جهاز شئون البيئة لكليات الجامعة، كما سيتم استكمال الفعاليات بكليات الجامعة على مدار الأسبوع، وستنظم كُلُّ كلية أنشطة توعوية وندوات، ومحاضرات، ومسابقات بيئية، وورش عمل، ومعارض لمنتجات تدوير المخلفات، وأنشطة ترفيهية،

وجاء ذلك بهدف رفع الوعي البيئي بقضايا البيئة، وتنمية روابط الانتماء لمصر وتقويتها، وتوجيه الطلاب والمسئولين للاهتمام بالبيئة، من خلال تنفيذ فعاليات وأنشطة داخل كليات الجامعة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والتنوع البيولوجي، والمحميات الطبيعية تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

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